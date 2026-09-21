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Vlada Perović, koji za sebe voli da kaže da je ceo život stvarao zvezde i da, za razliku od drugih menadžera nikada nije bio reproduktivac.

Jednom prilikom je ispričao kako je uspeo da nagovori Radeta Šerbedžiju da zaigra sa Svetlanom Cecom Ražnatović u filmu "Nečista krv", koji je Arkan zabranio.

"Šerbedžija nije hteo da čuje da igra sa Cecom"

- Ja sam bio jedan od producenata filma 'Nečista krv' gde su igrali Ceca i Šerbedžija. Ja sam zastupao Cecu i predlagao sam reditelju Stojanu Stojčiću da Ceca zaigra Koštanu. Ali, Šerbedžija na početku nije hteo ni da čuje da igra sa Cecom. Šta sam sve radio da ga odobrovoljim - podbacivao sam mu ženske, upoznavao sam ga sa društvom, nisam mu naplaćivao račune. Sve sam to radio samo da bi on pristao da igra sa Cecom. Na kraju je pristao - ispričao je Perović svojevremeno.

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražnatović u fokusu Foto: Damir Dervišagić, Kurir, EPA, ATA images, Shutterstock, Damir Dervišagić, Instagram Printscreen

"Ne znam zašto je Arkan to zabranio"

Kako kaže, Ceca je bila dobra Koštana.

"Ne znam zašto je to Arkan zabranio. Verovatno zbog lascivnijih scena, ali ona je to umetnički odigrala", rekao je on.

1/7 Vidi galeriju Ceca i Arkan u vreme najveće ljubavi Foto: EPA, Reuters / Stringer, MILOS JELESIJEVIC / AFP / Profimedia

- Ona i ja smo imali korektan odnos. Ali nismo se posle čuli i videli. Jednom smo se samo sreli na nekom splavu. Arkan je zaćutao sa mnom posle mog neuspelog pokušaja da ga vratim u Bosnu. Naime, on je znao da ja poznajem mnoge ljude pa je tražio od mene da nešto ispeglamo kako bi on mogao da uđe u Bosnu. I posle se Arkan naljutio što nisam uspeo to da mu izdejstvujem - rekao je tada u emisiji Goli život.