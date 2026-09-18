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Milica Miladinović Indođija je mlada pevačica koja se, osim glasom, sada može pohvaliti i diplomom fakulteta! Ovaj akademski uspeh podelila je sa ljudima na društvenim mrežama, a za važan dan je uz nju bio i izabranik Nemanja Đerić Đekson.

Njih dvoje su privukli veliku pažnju javnosti na festivalu "Music Week" kada su se poljubili na sceni pred hiljadama ljudi i tada ozvaničili svoju vezu. Ovog puta, Indođija je podelila fotografiju sa Đeksonom nakon što je završila "Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja".

Foto: Printscreen Instagram

Dok je držala diplomu u ruci, Đekson ju je grlio, a na stolu ispred nje nalazilo se cveće i pokloni koje su joj bliski ljudi priredili za ovaj specijalan dan.

Sa nastupa na pijacu

Ono što je posebno zanimljivo jeste to što je Milica vredno radila i nastupala, a nakon nastupa je odlazila na pijacu da prodaje garderobu kako bi zarađeni novac uložila u karijeru.

Izvor blizak pevačici je za Informer otkrio da je ona veoma vredna i dobra devojka, uvek vedrog duha i nasmejana.

1/8 Vidi galeriju Indođija Foto: Printscreen/Instagram, Aleksa Milutinović Ledeni

- Milica je jedna divna i vredna devojka. Nju sam još pre dve-tri godine svakog vikenda viđao kako radi kao prodavačica odeće na buvljaku Bubanj Potok. Uvek je bila nasmejana i nije se stidela posla, jednostavno se od samog starta videlo da je neiskvarena i dobra osoba.

Kako je izvor dalje ispričao, nije imala problem da noć provede u klubu, a da već od rane zore dođe na pijacu i radi do podneva.

- Ona nije imala problem da radnim danima nastupa, a da onda od rane zore dođe da radi na buvljaku. Tada je još pričala kako svu zaradu ulaže u plesnu školu i izgradnju svoje muzičke karijere. Nažalost je retko da se u današnje vreme vidi da mlada devojka radom i na pošten način dolazi do svog dinara - pohvalio je on mladu pevačicu.

Uložila 15.000 evra u spot

Inače, ona je nedavno uložila više od 15.000 evra kako bi kadrovi u njenom spotu bili na vrhunskom nivou. Pojedine scene snimane su u vili od tri miliona evra, a snimanje su ispratili i reperi Djexon, Coja, kao i popularni tiktoker Bobi.

BONUS video sa "Music Week-a":