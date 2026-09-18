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Gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković živi u raskošnom domu u Banjaluci, a kako prenose mediji, osamnaestogodišnji N.M. je odatle ukrao vodeni skuter sa pripadajućom opremom.

Navodno, ukraden je crni podvodnom skuter "BRABUS x Jobe Seascooter Pro Max", uz koji je evidentirana i pripadajuća oprema, kao i kožna torba sa oznakom BRABUS.Takav podvodni električni skuter na zvaničnoj internet prodavnici BRABUS-a košta 1.500 evra, odnosno oko 2.930 KM. Namenjen je za zarone do 30 metara, može dostići brzinu do 8,5 kilometara na čas, a paket uključuje torbu, dve litijum-jonske baterije i dodatnu opremu.

Dom Draška Stanivukovića često je bio tema domaćih medija, a tu su se snimali i muzički spotovi. Agenti za nekretnine tvrde da ova impozantna vila vredi najmanje nekoliko miliona maraka. alazi u banjalučkom naselju Petrićevac, uz Zapadni tranzit, a nekretnina je u vlasništvu Stanivukovićevog oca, koji se bavi privatnim biznisom.

Foto: Printscreen/Youtube/area7

Goga Sekulić ovde snimala spot

Ovo luks vila je poznata i u estradnim krugovima, pa je tako pevačica Goga Sekulić na njemu snimala svoj muzički spot. Stanivuković je svojevremeno za ATV izjavio da je vila njegove porodice i do sada bila otvorena za sve koji su želeli da zabeleže važne trenutke i naprave fotografije ili video-zapise za svoje bitne događaje.

Foto: Printscreen/Youtube/area7

Na ovom imanju je fotografisano 50 matura, 70 rođendana, 30 svadbi i dve veridbe, a takođe su snimljena i tri muzička spota. Kako je jednom prilikom izjavio Stanivuković, za sve te događaje i fotografisanja nikome nije naplaćeno ništa.

1/5 Vidi galeriju Draško Stanivuković Foto: Damir Dervisagic/Kurir, Beta Amir Hamzagic, Youtube/Draško Stanivuković

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