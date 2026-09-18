OVO JE LUKSUZNI DOM DRAŠKA STANIVUKOVIĆA KOJI JE OPLJAČKAN: Goga Sekulić tu snimila spot, vila vredi milione (FOTO)
- Draško Stanivuković živi u luksuznoj vili u Banjaluci, za koju agenti za nekretnine tvrde da vredi nekoliko miliona maraka.
- Iz kuće je, prema navodima medija, ukraden vodeni skuter BRABUS x Jobe Seascooter Pro Max sa opremom i kožnom torbom.
- U toj vili su ranije snimani muzički spotovi, među njima i spot Goge Sekulić.
Gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković živi u raskošnom domu u Banjaluci, a kako prenose mediji, osamnaestogodišnji N.M. je odatle ukrao vodeni skuter sa pripadajućom opremom.
Navodno, ukraden je crni podvodnom skuter "BRABUS x Jobe Seascooter Pro Max", uz koji je evidentirana i pripadajuća oprema, kao i kožna torba sa oznakom BRABUS.Takav podvodni električni skuter na zvaničnoj internet prodavnici BRABUS-a košta 1.500 evra, odnosno oko 2.930 KM. Namenjen je za zarone do 30 metara, može dostići brzinu do 8,5 kilometara na čas, a paket uključuje torbu, dve litijum-jonske baterije i dodatnu opremu.
Dom Draška Stanivukovića često je bio tema domaćih medija, a tu su se snimali i muzički spotovi. Agenti za nekretnine tvrde da ova impozantna vila vredi najmanje nekoliko miliona maraka. alazi u banjalučkom naselju Petrićevac, uz Zapadni tranzit, a nekretnina je u vlasništvu Stanivukovićevog oca, koji se bavi privatnim biznisom.
Goga Sekulić ovde snimala spot
Ovo luks vila je poznata i u estradnim krugovima, pa je tako pevačica Goga Sekulić na njemu snimala svoj muzički spot. Stanivuković je svojevremeno za ATV izjavio da je vila njegove porodice i do sada bila otvorena za sve koji su želeli da zabeleže važne trenutke i naprave fotografije ili video-zapise za svoje bitne događaje.
Na ovom imanju je fotografisano 50 matura, 70 rođendana, 30 svadbi i dve veridbe, a takođe su snimljena i tri muzička spota. Kako je jednom prilikom izjavio Stanivuković, za sve te događaje i fotografisanja nikome nije naplaćeno ništa.
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