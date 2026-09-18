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Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović sada uživa u ljubavi sa Jovanom Patnićem, bivšim mužem Marije Mikić, a domaća javnost se i dalje neretko seća njene ljubavne priče sa Danilom Dačom Ikodinovićem, ali i o Majinom odnosu sa njegovom naslednicom Hanom.

Dača je iz prethodnih brakova dobio dve ćerke, Anđelu i Hanu, koja je rođena iz braka sa Natašom Bekvalac.

1/9 Vidi galeriju Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović Foto: Dado Đilas

Domaća javnost je uvek bila znatiželjna kada je reč o odnoso koji je Maja Ognjenović imala sa Hanom. Sudeći po detaljima iz njihovog života, njih dve su se odlično razumele, a Hana je često provodila vreme sa ocem i Majom. U jednom momentu je javno osvanula i fotografija sa zajedničkog ručka u jednom gradskom lokalu gde su njih troje sedeli i uživali uz dosta smeha.

1/7 Vidi galeriju Hana Ikodinović Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Insatgram, Printscreen

Poseban trenutak je bio tokom njihovog poslednjeg zajedničkog pojavljivanja u junu na Haninoj maturi. Tom prilikom su Maja Ognjenović, Nataša Bekvalac i Danilo Ikodinović zajedno prisustvovali provodu i pozirali nasmejani, a niko nije ni slutio da će ubrzo nakon proslave doći do kraha ljubavi između dvoje sportista.

Dača o Maji

Proslavljeni vaterpolista Danilo Dača Ikodinović i njegova treća supruga, odbojkašica Maja Ognjenović, iznenadili su javnost kada je 2025. godine otkriveno da su odlučili da stave tačku na devetogodišnji brak. Iako su godinama važili za skladan par, do njihovog razlaza navodno je došlo nakon što su oboje shvatili da žele da krenu različitim putevima. Kako se pisalo, pokušavali su da prevaziđu nesuglasice, dok je život na relaciji Italija–Srbija dodatno otežavao njihov odnos.

1/5 Vidi galeriju Dača Ikodinović i Maja Ognjenović Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Dragana Udovčić, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, Dado Đilas

- Dok je bilo lepo, bilo je lepo, išlo je i trajalo je, ali kada je krenulo da ne bude lepo, mi smo se potrudili da to ispravimo, nismo uspeli - objasnio je Ikodinović za Novu.

Nataša Bekvalac prekinula nastup zbog Maje

Podsetimo, Nataša Bekvalac je nedavno pevala u jednom prestoničkom klubu, a veče je obeležila i pažnja koju je privukao muškarac za kog se spekuliše da je njen novi partner.

1/7 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Posebno je interesantno to što je među gostima bila i Maja Ognjenović.

U trenutku kada je ugledala Maju u publici, Nataša je zaustavila nastup i javno joj se obratila.

- Pozdravimo najbolju među nama - rekla je Nataša nakon čega su svi u klubu tapšali, a Maja sa osmehom prihvatila pozdrav, prenosio je Telegraf.

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