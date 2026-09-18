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Aleksandar Kos je postao ujak, a upravo zbog toga se oglasio na društvenim mrežama i uputio emotivne reči koje je posvetio svojoj sestričini Nikoliji.

On je podelio fotografiju i uputio poruku punu ljubavi, podrške i ohrabrenja:

- Voli te ujak i hvala što si nam svima pokazala šta znači biti pravi borac i - odustaćemo nikad! Nikolija, sreća te srela na svakom koraku…- napisao je Aca u svojoj objavi.

 O odnosu sa Čedom

Podsetimo, Aca Kos je privukao veliku pažnju javnosti i kada je počeo da živi sa političarem Čedom Jovanovićem.

- Njegova podrška meni i te kako znači. Ja sam bolja verzija sebe zahvaljujući njemu. Svaki dan mi govori “pročitaj knjigu, pogledaj ovaj film”, zahvaljujući njemu susrećemo se sa mnogim ljudima, on čovek sarađuje sa brojnim ljudima, ima velika poznanstva, zahvaljujući njemu proputovao sam svet. Zahvalan sam na druženju sa njim. Ponosan sam na svog prijatelja - rekao je on jednom prilikom.

Čeda Jovanović Foto: Printscreen, Print Screen

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23:10
STARS 12.09.2026. Izvor: Kurir TV