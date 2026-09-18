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Kija Kockar ponovo je privukla pažnju javnosti oštrim rečima na račun Svetlane Cece Ražnatović, a povod je, kako tvrdi, navodni lajk koji je folk zvezda ostavila na komentaru koji se tiče njenog privatnog života.

Kija je otkrila da, kako kaže, poseduje i snimak ekrana kao dokaz za svoje tvrdnje, a posebno ju je pogodilo to što se, prema njenim rečima, komentariše pitanje njenog emotivnog i porodičnog života.

- Da sam dobra i šta god, imala bih muža. Čula sam da je Ceca lajkovala, imam skrinšot - rekla je Kija za Republiku, a potom se osvrnula na ono što smatra udarom ispod pojasa.

1/7 Vidi galeriju Kija Kockar Foto: printscreen instgaram, Pritnscreen/Instagram, Printscreen Instagra

- To priliči njoj da tako nešto uradi. Ima ćerku, zna kako je o takvim stvarima. Da li ja mogu da imam porodicu ili ne želim, ne želim, da li moj partner može da ima ili ne – to je intimna stvar - poručila je Kockareva.

Kija je potom dodatno podvukla da, ukoliko se već govori o privatnom životu i niskim udarcima, i ona neće prećutati ono što smatra činjenicama.

- Koliko znam, ja sam se bar udala. Ako ćemo da idemo nisko da udaramo – ja sam se udala i razvela, zaključila je Kija.