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Zorica Marković gde god da se pojavi pleni svojom energijom i dobrim raspoloženjem, a retko ko zna da pevačica već neko vreme trpi jake bolove zbog problema sa kolenom i uprkos tome ostaje pozitivna i nasmejana tokom medijskih nastupa.

Prema Zoričinim rečima, brojni nastupi, ponekad i visoke potpetice, ali i svakodnevne obaveze kod kuće doveli su do preopterećenja.

1/5 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Print Kurir, Prin Screen, Pritnscreen

- Ja idem na terapije, ponovo mučim muku sa kolenom. Napukao mi je meniskus i tri nedelje imam zakazane terapije. Imam baš velike bolove, ali moram da izguram ove terapije kako ne bi došlo do operacije, u suprotnom moraću da se operišem - rekla je Zorica za Blic.

Ekipa Kurira je razgovarala sa njom i na jednom beogradskom događaju, kada nam je otkrila kako se oseća:

- Koleno sam zeznula kad sam hranila kuče. Ustala i sve zvezde na nebu prebrojala, a sad fizikalne terapije, pa sam strašna. Biću dobro, samo da kad ne moram da operišem - jasna je bila Zorica tada.

Ulazak u "Elitu 10"

Podsetimo, tom prilikom, pevačica je govorila i o ulasku u "Elitu 10", istakavši da bi radije bila član žirija u "Pinkovim zvezdama":

- Ja mislim da bih zasigurno bila bolja od Viki Miljković, što je dojadila i Bogu i narodu - rekla je ona, a na pitanje o tome da sedne u stolicu žirija u "Zvezdama Granda", rekla je sledeće:

- Ne pričam o tome ne zanima, nego pričam o Pinkovim Zvezdama. Mislim da je trebalo da me pozovu, ali dobro, oni o tome odlučuju - a onda je dodala:

1/12 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Pritnscreen

- Oni mene zovu samo u "Elitu". Ali neću više. Nek me zovu jednom, tamo je Zorica, Bosanac, i onaj ludi moj, Designerica i Jeca, razvalili bismo. Pa falim im. Mislim, Viki mi ništa nije uradila, ali je nekako, ne podnosim je nikako. Mislim da mnogo folira.

Na pitanje da li je Viki uticala na to što Zorica nije u žiriju, rekla je sledeće:

- Ne, nije. Odlično ti je pitanje za zvrčku, za dalje nastavljanje nekih svađa, i to nema potrebe. Oni stvarno meni ljudi nisu ništa učinili. Taške, počeo sa mnom da svira, ali ona mi je nekako isuviše isfolirana, zato što ja nju znam još iz Niša, kada nije ni jednu pesmu snimila, tako da - rekla je Zorica ističući da joj se ne dopada Miljkovićkino ponašanje prema Zorici i Kemišu.

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