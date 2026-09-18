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Nikolina Pišek se ponovo našla u centru medijske pažnje nakon svog oglašavanja na društvenim mrežama koje je usledilo prvi put posle neprijatnosti koje su je zadesile.

Sud je izrekao novčanu kaznu njenoj ćerki koja se nije pojavila kao svedok nakon što je voditeljka pokradena, a mnogi su očekivali da će se Nikolina povući iz javnosti dok se situacija ne smiri. Ipajk, ona je pokazala da to nije slučaj i na svom nalogu na Instagramu podelila video iz  jedne zagrebačke optičarske radnje u kojoj je isprobavala moderne naočare za sunce u društvu prijatelja.

Kako se moglo videti na snimku, atmosfera je bila vesela i opuštena, a veliku pažnju je privukla i muzika u pozadini. Nikolina je uz video stavila čuveni pop hit "I'm too sexy". Time je na duhovit način stavila do znanja da je loš period iza nje i da nastavlja dalje uzdignute glave.

Nikolina Pišek
Foto: Printscreen Instagram

Osim podeljenog videa sa prijateljima, voditeljka je iznenadila ljude na mrežama i objavom na kojoj izgleda besprekorno dok pozira u elegantnom izdanju sa stilizovanom kosom i blistavim tenom.

Nikolina Pišek Foto: Printscreen Instagram

Sudeći po reakcijama i njenom osmehu, Nikolina je donela odluku da ostavi sve nevolje iza sebe.

Ćerka mora da plati kaznu

Podsetimo, ćerka voditeljke Nikoline Pišek i Marka Cigoja, Hana Cigoj, kažnjena je novčano sa 1.500 evra odlukom sudije Opštinskog suda u Splitu, Jasenke Pavlović, jer se ponovo nije pojavila na ročištu na kom je trebalo da svedoči, navodi Večernji.hr. Pored novčane kazne, sud je izdao i zvanični nalog za njeno dovođenje koji je upućen na njenu adresu u Zagrebu, piše "Večernji.hr".

Ovaj slučaj vodi se protiv Roka Galea, koji je optužen za krađu skupocenih satova, nakita i najmanje 63.000 evra iz luksuzne vile u Kaštelima. Postupak traje već šest godina, a na poslednjem ročištu ponovo su se razmatrali dokazi.

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23:10
STARS 12.09.2026. Izvor: Kurir TV