Slušaj vest

Tu se ne za ko koga voli. I naše kolege sa portala i štampanog izdanja donele su ovu priču kroz jedno ljubavno stablo koje je trebalo da nam razjasni te relacije. U centru priče jeste Maja Ognjenović, za koju još uvek ne znamo da li se pomirila sa bivšom ljubavi Milošem Teodosićem ili je u vezi sa Jovanom Pantićem, javnosti poznatom po braku sa pevačicom Marijom Mikić.

1/6 Vidi galeriju Paparaco Miloš Teodosić Foto: Nemanja Nikolić

Gost Kurir televizije koji je detaljnije pričao o ljubavnim zapletima na našoj javnoj sceni bio je Mili Čolić, kolumnista portala K1.

Ove nedelje smo imali vest da se Maja Ognjenović pomirila sa Teodosićem, ali se ubrzo dogodila situacija sa aerodroma i okolnog restorana gde je Maja u društvu sa bivšim mužem Marije Mikić. Samim tim, pokrenula se priča da su njih dvoje zapravo u vezi. Sada postoje razni komentari na društvenim mrežama o ljubavnoj zavrzlami.

Jelisaveta Orašanin

Čolić navodi da je i glumica u centru pažnje jer se ne zna da li se pomirila sa Pavlom Mensurom, pa se osvrnuo na to što su se otpratili na društvenoj mreži Instagram.

- Ne mora da znači da su se posvađali i raskinuli, ali ako uzmemo dešavanja sa društvenih mreža, to uglavnom jeste okidač kolegama sa portala. Stanje na društvenim mrežama jeste osnova za zaključivanje određenih stvari. Svakako, ne mora da znači, ali mislim da se ljudi ne otpraćuju tek tako. Moguće da se to radi zbog marketinga. Trebalo bi da se ispile nove lepe ljubavne veze, dosta je razvoda i lomova, trebalo bi da se potrude da imamo neko zatišje - rekao je Čolić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video: