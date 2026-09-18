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Jovana Tomić Matora u jubilarnu, desetu sezonu Elite, ušla je kao zauzeta, ali ovoga puta bez svoje partnerke Dragane Stojančević, a kako je nedavno poslala hranu za Lauru Prgomet sa kojom je spaju već nekoliko dana unazad, i to preko Dače Virijevića, mediji su pozvali Draganu kako bi čuli njeno mišljenje o ovome

Matora je, naime, prema Laurinim rečima, preko Dače Virijevića poslala hranu za Lauru, što je podiglo ogromnu prašinu u Beloj kući. Ukućani su ovaj Matorin potez komentarisali u noći za nama i tokom emisije "Gledanje snimaka".

- Nemam komentar zaista. Hvala na razumevanju - bilo je sve što je Dragana rekla.

Foto: Printscreen

"Ne sumnjam u Jovanu, ona i ja imamo nešto što nas veže"

Podsetimo, pre nekoliko dana, Dragana je bila gost u emisiji "Pitao BiH za druga" u kojoj je tada, dala svoj prvi sud na temu odnosa Laure i Matore, budući da su mnogi ukućani, ali i miloni gledalaca Pink televizije i jubilarne, desete sezone, primetili varnice u ovom odnosu.

- Baš se spremam da odem kod Matorinog oca, ja se rasplačem i kad čujem glas njenog oca, on me baš voli. Mislim da on mene i ne gleda kao Jovaninu partnerku, mislim da me doživljava kao svoju ćerku, mi se baš lepo slažemo, kupila sam mu i poklon na Ostrogu, jednu ikonu i sutra ću mu je odneti - rekla je Dragana, a onda se osvrnula na nabacivanje Laure Progmet njenoj devojci Matoroj:

1/11 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: Petar Aleksić, Printscreen YouTube, Printscreen Instagram

- Laura više nije čaura. Ne sumnjam ja u Jovanu, ona i ja imamo nešto što nas veže, a to neću da otkrivam. Laura je laka devojka koja se nudi, ali je svako odbija. Ako se nešto desi, eto mene tamo. Bolje bi joj bilo da ja ne dođem da je pozdravim tamo. Mislim da Matora zna svoje prioritete i emocije. Laura se dala u promet, našla bi i na poniju nešto... Laura je poljubila Slađu nekoliko puta na blic tokom žurke. Mnoge devojke neće da priznaju da ih privlače oba pola. Neka samo ne dira ono što je moje, ne diram tuđe, ali ne dam svoje. Možda ću uskoro da objavim na Instagramu nešto da provučem, ko bude gledao, shvatiće šta je to što mene i Matoru veže - rekla je Stojančevićeva i dodala:

- Mislim da je Laura spremna ušla u rijaliti i da je upućena u sva dešavanja. Pratim sve, rekao je sa kim je imala odnose, sa kim se dopisivala... Zaista mislim da je laka, da je pijana još neki utorak ostala bi trudna možda. Jako mi je antipatična. Fizički lepo izgleda, nije ona njen tip, samo sam ja njen tip. Nema mesta pored Jovane, samo ja. Rekla sam neka me ne pozdravlja da ja ne dođem da je pozdravim - kaže Dragana i dodaje:

- Opasna je Laura za sebe, jer nije normalna devojka, ali za Jovanu nije. Loše se predstavila, alkohol loše na nju utiče... Mislim da ima loše savete od nekoga, ne znam da li ju je Car savetovao. Postoji mogućnost da je napolju bila i sa Carem, ko nije bio sa njim?! - bila je oštra Dragana.

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