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"Love Island Adria" vila brujala je od svađe Lare i Entonija, koja je usledila nakon što je on, po ko zna koji put, pred svima prozvao da je mlada i nezrela.

Laru je to dovelo do suza, pa se rasplakala u šminkernici, kada su joj druge devojke prišle i pružile utehu.

Nakon svađe, ni Entoni nije krio koliko je uzrujan, pa je otišao je do svog cimera Jovana i rekao mu:

- Brate, gotovo je - bio je u tom trenutku odlučan Entoni dok je govorio o odnosu sa Larom.

Foto: Printscreen

Spustili loptu

Ipak, kada su se strasti smirile i glave ohladile, Entoni je rešio da spusti loptu, pa je na pidžama partiju prišao Lari i porazgovarao sa njom.

Rešio je da Lari da još jednu šansu, a potom je u ispovedaonici otkrio svoj tajni plan i priznao pod kojim bi okolnostima bi njihov odnos mogao da nastavi da funkcioniše.

Ukoliko do toga ne dođe, spreman je da pronađe novu devojku.

- Sada znam šta treba da radim. Ako ona prizna da ima neke stvari koje mora da promeni, to je bolje, ali iskreno, ako se to uskoro ne promeni, sledećem bombšelu koji dođe, a ja mu se svidim, neću reći da me ne bira - izjavio je Entoni.

Na ponovnom sparivanju Entoni je ostao poslednji da se izjasni sa kim će biti u paru, a od njegove odluke zavisi koja će devojka ispasti.

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