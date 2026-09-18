Darko Lazić se emotivno oprostio od bliske osobe na Instagramu, izražavajući bol zbog gubitka.
Stars
PONOVO SMRT U ŽIVOTU DARKA LAZIĆA: Brate moj zar i ti da odeš ovako rano?
- Darko Lazić se oglasio na Instagramu potresnom porukom i oprostio od bliske osobe čiji identitet nije preciziran.
- Uz objavljenu fotografiju napisao je: 'Brate moj, zar i ti ovako rano da odeš', a usledile su poruke podrške.
Slušaj vest
Pevač Darko Lazić na svom Instagramu oglasio se potresnim povodom.
Pevač je objavio sliku bliske osobe, iako nije tačno naglašeno o kome je reč te s eod nje oprostio potresnim rečima.
-Brate moj, zar i ti ovako rano da odeš. Duša me boli, počivaj u miru", napisao je folker, a usledile su reči podrške.
Foto: Printscreen
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši