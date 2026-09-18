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Pevač Darko Lazić na svom Instagramu oglasio se potresnim povodom.

Pevač je objavio sliku bliske osobe, iako nije tačno naglašeno o kome je reč te s eod nje oprostio potresnim rečima.

-Brate moj, zar i ti ovako rano da odeš. Duša me boli, počivaj u miru", napisao je folker, a usledile su reči podrške.

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Foto: Printscreen

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14:48
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