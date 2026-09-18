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Nedugo nakon razvoda od Jelisavete Orašanin, Miloš Teodosić se ponovo našao u centru pažnje domaćih medija kada je isplivala vest o pomirenju sa Majom Ognjenović. Međutim, do toga na kraju nije došlo, budući da se saznalo za njenu vezu sa Jovanom Pantićem.

1/9 Vidi galeriju Miloš Teodosić novi sportski direktor KK Crvena zvezda Foto: KK Crvena Zvezda

I dok Maja uživa u ljubavi sa Jovanom, inače bivšim mužem Marije Mikić, novinarska ekipa je posetila Teodosićev komšiluk koji je progovorio o njegovom životu nakon razvoda.

Ispred nekadašnjeg zajedničkog doma Tea i Jelisavete i dalje se nalazi mural posvećen glumici. Komšije kažu da sada od bivšeg para nema ni traga ni glasa, mada su ih ranije često sretali zajedno. Sada je otkriveno i šta se dešava sa njihovim stanom nakon razvoda.

"Izdaju stan i povremeno ga obilaze"

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

- Jelisaveta i Miloš ne žive u ovom kraju već godinu i po dana. Početkom prošle godine odselili su se na Dedinje, gde su kupili kuću. To mi je rekla njihova bivša kućna pomoćnica, reč je o ženi sa Filipina. Lepo su se ponašali prema njoj. Sada izdaju ovaj stan i povremeno ga obilaze.O njihovom razvodu ne znam ništa, ali mogu da kažem da su sjajni ljudi. Jelisaveta je bila komšinica za primer, ceo komšiluk je gotivi. Dolazila je ovde redovno i kupovala sve vrste voća i povrća. Čuli smo glasine za Maju i Miloša, ali nju ovde u kraju nisam viđao - rekao je za "Blic" radnik u obližnjoj piljari, a zaposleni na parkingu je istakao sledeće:

- Miloša sam poslednji put video pre dva meseca, a Jelisavetu pre bar 6 meseci. Mogu da kažem da su fini, pristojni ljudi i da znaju da ostave bakšiš - rekao je on za pomenuti medij.

Inače, u jeku priča o razvodu i pomirenju, ekipa Kurira je uhvatila Miloša Teodosića u Beogradu. Bio je sam na parkingu, u opuštenom izdanju, platio je parking i odvezao se luksuznim Mercedes džipom.

1/6 Vidi galeriju Paparaco Miloš Teodosić Foto: Nemanja Nikolić

I dok se Teodosić nije oglašavao povodom najnovijih ljubavnih spekulacija, njegova bivša ljubav Maja Ognjenović sada je ponovo u centru pažnje. Njihova veza od pre 13 godina dobila je novi kontekst nakon što se pojavila informacija o njihovoj navodnoj obnovljenoj romansi, ali su fotografije Maje sa Jovanom Pantićem otvorile sasvim novu priču.

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