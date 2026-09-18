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Sanja Vučić pojavila se na jednom prestoničkom događaju, gde je govorila o kolegama, ali i o privatnom životu svojih prijatelja.

Pevačica je posebno istakla odnos koji ima sa Snežana Đurišić, otkrivši da su često u kontaktu.

„Sa Snežanom Đurišić sam najviše na telefonu. Ja nju smatram svojim mentorom i, iskreno, plašim se nje“, rekla je Sanja kroz osmeh, opisujući odnos sa iskusnom koleginicom.

04:23 Sanja Vucic inteevju Izvor: Kurir

Kako se Ksenija snašla u majčinstvu

Sanja se osvrnula i na Ksenija i njenu novu životnu ulogu. Kako je navela, Ksenija se odlično snašla kao majka, dok je beba, prema njenim rečima, super.

Veče u prestonici tako je bilo prilika da Sanja otkrije nešto više o odnosima sa kolegama i ljudima koji joj mnogo znače.

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