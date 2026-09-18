Sanja Vučić na prestoničkom događaju otkrila detalje o odnosima sa kolegama, uključujući Snežanu Đurišić kao svog mentora.
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SANJA VUČIĆ ISKRENO O KOLEGAMA! Otkrila šta priča sa Snežanom Đurišić, a onda iznela kakva je Ksenija majka
- Sanja Vučić je na prestoničkom događaju rekla da je sa Snežanom Đurišić najviše na telefonu i da je smatra svojim mentorom.
- Pevačica je kroz osmeh priznala da se pomalo plaši Snežane, dok je o njihovom odnosu govorila s mnogo poštovanja.
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Sanja Vučić pojavila se na jednom prestoničkom događaju, gde je govorila o kolegama, ali i o privatnom životu svojih prijatelja.
Pevačica je posebno istakla odnos koji ima sa Snežana Đurišić, otkrivši da su često u kontaktu.
„Sa Snežanom Đurišić sam najviše na telefonu. Ja nju smatram svojim mentorom i, iskreno, plašim se nje“, rekla je Sanja kroz osmeh, opisujući odnos sa iskusnom koleginicom.
Kako se Ksenija snašla u majčinstvu
Sanja se osvrnula i na Ksenija i njenu novu životnu ulogu. Kako je navela, Ksenija se odlično snašla kao majka, dok je beba, prema njenim rečima, super.
Veče u prestonici tako je bilo prilika da Sanja otkrije nešto više o odnosima sa kolegama i ljudima koji joj mnogo znače.
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