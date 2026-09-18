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Sofija Milošević pojavila se na istoj prestoničkoj promociji, gde je govorila o svojim filmskim favoritima, ali i o tome kako najviše voli da komunicira sa Lukom Jovićem.

„Oduvek sam zaljubljena u Breda Pita. Tom Kruz nije moj favorit“, rekla je Sofija kroz osmeh.

Osvrnula se i na svakodnevnu komunikaciju sa Lukom, otkrivši da se njih dvoje razlikuju kada je reč o korišćenju telefona.

„On je manijak za telefonima i Luka voli da šalje poruke, a ja sam praktična i volim da se čujem“, rekla je Sofija.

08:29 Sofija Milosevic intervju Izvor: Kurir

Na istom događaju bila je i Sanja Vučić

Pevačica je posebno istakla odnos koji ima sa Snežana Đurišić, otkrivši da su često u kontaktu.

„Sa Snežanom Đurišić sam najviše na telefonu. Ja nju smatram svojim mentorom i, iskreno, plašim se nje“, rekla je Sanja kroz osmeh, opisujući odnos sa iskusnom koleginicom.

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