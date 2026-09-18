"LUKA JE MANIJAK" Sofija Miloševič otkrila šta joj se dešava u privatnom životu: On to voli...
- Sofija Milošević je na promociji govorila o filmskim favoritima i priznala da joj je omiljeni glumac Bred Pit, dok Tom Kruz nije njen izbor.
- Otkrila je i kako komunicira sa Lukom Jovićem: on više voli poruke, a ona praktičniji razgovor telefonom.
Sofija Milošević pojavila se na istoj prestoničkoj promociji, gde je govorila o svojim filmskim favoritima, ali i o tome kako najviše voli da komunicira sa Lukom Jovićem.
„Oduvek sam zaljubljena u Breda Pita. Tom Kruz nije moj favorit“, rekla je Sofija kroz osmeh.
Osvrnula se i na svakodnevnu komunikaciju sa Lukom, otkrivši da se njih dvoje razlikuju kada je reč o korišćenju telefona.
„On je manijak za telefonima i Luka voli da šalje poruke, a ja sam praktična i volim da se čujem“, rekla je Sofija.
Na istom događaju bila je i Sanja Vučić
Pevačica je posebno istakla odnos koji ima sa Snežana Đurišić, otkrivši da su često u kontaktu.
„Sa Snežanom Đurišić sam najviše na telefonu. Ja nju smatram svojim mentorom i, iskreno, plašim se nje“, rekla je Sanja kroz osmeh, opisujući odnos sa iskusnom koleginicom.
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