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Nakon što je napustila rijaliti šou „Elita 9“, Milena Kačavenda otišla je na lekarski pregled kako bi proverila izraslinu koju je napipala na nozi, nakon čega je ustanovljeno da je u pitanju tumor ovojnice tetive koji je potom i operisala. Međutim, sporni komentar Nenada Marinkovića Gastoza koji je njen zahvat i izgled na slikama uporedio sa mumificiranjem izazvao je veliki gnev.

Milena Kačavenda mu ubrzo nije ostala dužna, već mu je žestoko uzvratila u komentarima naglašavajući da rešava ozbiljan zdravstveni problem, a ne estetske korekcije:

„Hvala na podršci, j***** nije estetika, zato ti se Anđa mumificirala, šta će ima tek 20 i kusur… Ja malo tumor i vene, svakako ćeš biti obavešten pi******* kad se mumificiram“.

1/5 Vidi galeriju Gastoz Foto: Printscreen

"Možda ti se mama mumificirala"

Samo dva sata kasnije, Kačavenda je objavila još oštriji odgovor u kom se nije štedela na ugradnji teških reči i uvreda:

„Pi*******! Možda ti se majka mumificarala, ja još nisam. Bolje brini jel ti se čajni kolutić operisao u Turskoj, s obzirom na to da je nezadovoljna sobom, a nema ni 30. Ja rešavam zdravlje smradino, svakako, možda se raspravimo u desetki mino folirantska“.

Pored ove rasprave, Milena se u svom prvom oglašavanju nakon hirurške intervencije obratila i svojim protivnicima i hejterima jasnom porukom:

„Hejterima izjavljujem saučešće, Kababa se tek sad baca u promet!“.

Foto: Printscreen

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