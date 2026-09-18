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Mia Borisavljević (41) već godinama važi za jednu od najnegovanijih žena na domaćoj javnoj sceni. Pevačica neretko na društvenim mrežama pokazuje deliće iz svog svakodnevnog života, a sada je otišla korak dalje i oduševila svoje poštovaoce.

Dok je pozirala u minijaturnom bikiniju pink boje, njeno izvajano telo došlo je u prvi plan, a pozitivni komentari na račun njenog izgleda su se samo nizali.

Mia Borisavljević  Foto: Printscreen Instagram

Iako je zakoračila u petu deceniju, na izgledu joj mogu pozavideti i znatno mlađe, a mnogi na mrežama saglasni su u jednom - Mia nikad nije izgledala bolje.

Inače, Mia često pozira u kupažem kostimu, a njene objavljene fotografije nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Pevala za 50 evra

Pevačica je nedavno priznala da je postojao period života kada je pevala za malu svotu novca.

- Finansijski veliki fijasko, nijedna pesma nije prošla. I dalje sam nastavila da pevam po klubovima za 50, 60 evra, ništa se nije dogodilo. Ali tek tada nisam želela da odustanem - rekla je Mia.

Mia Borisavljević Foto: Printscreen, Instagram

- Tad sam snimila spot sa Dejanom Milićevićem, to je bio moj bunt. Po meni je to u početku karijere sve bilo lepo i perfektno, snimila sam pre toga i spot kog se se danas skoro niko i ne seća jer je bio normalan. Na promociji su svi pričali o tome da Mia Borisavljević ima bubuljicu na leđima, niko nije pomenuo ni Marinu Tucaković, ni Braju, ni Grand produkciju – prisetila se pevačica za "Grand" i dodala da je tada shvatila da mora da napravi nešto drugačije.

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BONUS video:

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Sanja Vucic inteevju Izvor: Kurir