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Proslavljeni vaterpolista Danilo Dača Ikodinović iz prvog braka ima ćerku Andreu sa bivšom suprugom Anjom. Njih dvoje su sudbonosno „da“ izgovorili 2000. godine, kada su dobili naslednicu koja je danas izrasla u odraslu devojku.

Ipak, ova bračna zajednica nije bila dugog veka, pa su se zvanično razišli 2003. godine.

Anja se tokom svih ovih godina drži podalje od očiju javnosti i medijske pažnje, a poznati sportista je u jednom navratu izjavio:

– Evo, moja prva žena je prelepa, pa zašto o njoj niko nije pisao? Ko želi senzaciju, taj je i dobije.

Nakon toga, Ikodinović je od 2005. do 2011. godine bio u braku sa poznatom muzičkom zvezdom Natašom Bekvalac, sa kojom je dobio ćerku Hanu.

Od 2016. godine bio je u bračnoj zajednici sa proslavljenom odbojkašicom Majom Ognjenović, međutim u septembru prošle godine je došlo do kraha nakon čega je Maja uplovila u vezu sa Jovanom Pantićem, bivšim mužem pevačice Marije Mikić.

1/5 Vidi galeriju Dača Ikodinović i Maja Ognjenović Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Dragana Udovčić, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, Dado Đilas

Dača o ćerkama

Danilo Ikodinović je jednom prilikom govorio o svojim naslednicama.

- Hana je otišla u Madrid da studira, a Andrea Ikodinović ima 24 godine, u Beogradu je, živi svoj život, ima posao i kao i svaka mlada osoba uvek je nešto nezadovoljna. Ali živa je, zdrava i prava i Hana je isto živa zdrava i prava i to mi je najvažnije. Sve dugo ćemo da stvorimo, rešimo pomognemo. Veoma sam zadovoljan svojom decom, volim ih, a nadam se i one mene i tu sam za njih šta god, do neke granica. Često sam ih puštao da pređu granice, nisam trebao, ali tu sam, tata je uvek tu, rekao je za Novu.

Danilo nije krio i koliko mu je teško što njegove ćerke nisu odrasle uz oca.

Foto: Kurir

- Teško je, ti čim sa svojom decom ne ležeš i ne ustaješ svako jutro to je teško. Teško je sa strane da ne utičeš na njihovo odrastanje, ali ja sam vrlo malo živeo sa majkom Andreinom, vrlo malo sam živeo sa Haninom majkom. Tako se namestilo, bitno je da su deca sad kad su odrasla shvatila da im otac želi sve najbolje i da im je podrška u svemu - rekao je bivši vaterpolista.

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