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Sin Halida Bešlića, Dino Bešlić je za jako kratko vreme ostao bez oba roditelja kada mu je najpre preminio otac, a kasnije i majka Sejda Bešlić.

Dok prolazi kroz izuzetno težak period, podršku mu pruža porodica, a sada je na svom nalogu na Instagramu podelio uspomene koje su mnoge rastužile.

Dino je podelio nekoliko fotografija svojih roditelja, Halida i Sejde Bešlić. On je podelio uspomenu kada su pokojni pevač i njegova supruga bezbrižno sa unucima šetali Baščaršijom.

1/4 Vidi galeriju Halid i Sejda Bešlić Foto: Printscreen Instagram

Potom, Dino je podelio i objavu na kojoj su Halid i Sejda, a u pozadini su se čule pesme "I sad me po tebi poznaju" i "Kako mi nedostaješ".

Rasplakao javnst

Podsećanja radi, Dino je nedavno sve rasplakao kada se srceparajućim rečima oglasio na svoj rođendan.

- Mama i tata, danas je moj jako tužan dan, a trebao bi biti najsretniji. Danas je moj rođendan i prvi na kojem niste vas dvoje, pa da me nazovete i kažete: 'Sine, sretan rođendan i šta da ti kupimo' iako sam već odavno stari k*njac. Falite mi puno i ništa više neće biti isto bez vas. Molim dragog Alaha da vam podari lepi dženet. Vaš sin Dino - pisalo je u emotivnoj objavi.

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