Slušaj vest

Sin Halida Bešlića, Dino Bešlić je za jako kratko vreme ostao bez oba roditelja kada mu je najpre preminio otac, a kasnije i majka Sejda Bešlić.

Dok prolazi kroz izuzetno težak period, podršku mu pruža porodica, a sada je na svom nalogu na Instagramu podelio uspomene koje su mnoge rastužile.

Dino je podelio nekoliko fotografija svojih roditelja, Halida i Sejde Bešlić. On je podelio uspomenu kada su pokojni pevač i njegova supruga bezbrižno sa unucima šetali Baščaršijom.

Halid i Sejda Bešlić Foto: Printscreen Instagram

Potom, Dino je podelio i objavu na kojoj su Halid i Sejda, a u pozadini su se čule pesme "I sad me po tebi poznaju" i "Kako mi nedostaješ".

Rasplakao javnst

Podsećanja radi, Dino je nedavno sve rasplakao kada se srceparajućim rečima oglasio na svoj rođendan.

- Mama i tata, danas je moj jako tužan dan, a trebao bi biti najsretniji. Danas je moj rođendan i prvi na kojem niste vas dvoje, pa da me nazovete i kažete: 'Sine, sretan rođendan i šta da ti kupimo' iako sam već odavno stari k*njac. Falite mi puno i ništa više neće biti isto bez vas. Molim dragog Alaha da vam podari lepi dženet. Vaš sin Dino - pisalo je u emotivnoj objavi.

Ne propustiteStars"KO ĆE SAD DA ME POZOVE..." Sin Halida Bešlića objavio potresnu poruku koja tera suze na oči (FOTO)
dino bešlić
StarsDANAS JE SAHRANA SEJDE BEŠLIĆ Sedam meseci nakon Halidove smrti, porodica ponovo zavijena u crno, a evo šta se sada dešava u Sarajevu
sejda bešlić
StarsEVO ŠTA SE DEŠAVA SA SINOM I UDOVICOM HALIDA BEŠLIĆA: Pevačica otkrila nepoznate detalje
Halid Bešlić i Sejda Bešlić
StarsNAKON MAJČINE SMRTI DINO BEŠLIĆ UPUTIO SVIMA VAŽNU PORUKU: Obratio se prijateljima i poručio jedno
Dino Bešlić

BONUS video:

23:10
STARS 12.09.2026. Izvor: Kurir TV