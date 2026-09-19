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Planirano svadbeno veseljeOgnjena Vranješa i njegove verenice Marije, inače rođenje sestre supruge Milorada Ulemeka Legije, koje je trebalo da bude održano tokom avgusta u krugu najbližih ljudi, ipak nije upriličeno. Kako Kurir saznaje, par je uoči same ceremonije naišao na probleme koje dotad nisu uspeli da prevaziđu, zbog čega su odlučili da svadbu otkažu.

I dalje su zajedno

Foto: Printscreen

Iako je sve bilo planirano i gosti su već bili obavešteni o veselju, situacija se promenila neposredno pred zakazani datum. Umesto okupljanja porodice i najbližih prijatelja i proslave njihovog braka, zvanice su dobile informaciju da se svadba ipak otkazuje.

Prema podacima do kojih smo došli, odluka nije doneta olako budući da je ceremonija bila planirana mesecima i da je trebalo da okupi upravo najuži krug ljudi. Ipak, problemi koji su se pojavili između supružnika pred samo veselje očigledno su bili dovoljno ozbiljni da planirana proslava bude odložena.

- Naišli su na situaciju koju u tom trenutku nisu uspeli da reše, pa su svim pozvanim zvanicama javili da se veselje otkazuje. Njihov odnos je stabilan, zajedno su, vole se... Dušebrižnici ne treba da se sekiraju, ali od svadbe zasad neće biti ništa. Njima papir ne znači ništa. Prijatelji su ih razumeli i podržali njihovu odluku. Ta ceremonija je bila planirala za najuži krug ljudi i svi su uz njih, a veselja će biti - priča izvor blizak paru za Kurir.

1/7 Vidi galeriju Ognjen Vranješ Foto: Printscreen/Kurir televizija, Instagram Screenshot, Nemanja Nikolić

Vranješ svoj privatni život poslednjih godina uglavnom drži van fokusa javnosti. Posvećen je privatnom biznisu, lovu na životinje i porodici.

Pozvali smo ga za komentar, te je kratko rekao:

- Ima važnijih stvari od ove teme. Hvala vama na pozivu - bio je kratak Vranješ.

Podsetimo, Kurir je početkom 2024. prvi objavio vest da su Ognjen i Marija u ljubavi. Njih dvoje su tada već nekoliko meseci bili zajedno, a da ljubav cveta, potvrdila je upravo Legijina lepša polovina, koja se fotografisala sa sportistom i svojom sestrom i taj zajednički trenutak podelila na društvenim mrežama. To je jedina njihova zajednička fotografija koja je osvanula u javnosti. Ona je tagovala fudbalera, koji je takođe podelio post na svom profilu i, uz srca, napisao da je u pitanju porodični trenutak:

Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, Profimedia

- Familija - napisao je Vranješ i dodao dva velika emotikona u obliku roze srca.

Ova fotografija je nastala u Beogradu na dočeku Nove 2024. godine, koji su zajedno proslavili. To je ujedno i prvi put da je iskusni štoper nakon razvoda od supruge Danijele pokazao javno svoju partnerku, s kojom uskoro planira i da zasnuje porodicu.

Odlično funkcionišu

- Vranješ privatni život krije od javnosti. S Marijom je u ozbiljnoj vezi i njihova priča je totalno drugačija. Srećan je, miran i ispunjen. Izlaze zajedno, ona prati njegove utakmice, putuju i zaista su zaljubljeni. Uskoro će se venčati, ali sve detalje o tome drže u tajnosti. Svadba će najverovatnije biti na jesen. Njena sestra je udata za Legiju i svi iz porodice znaju za njih dvoje i podržavaju ih. Mogu vam reći da su lep par i da odlično funkcionišu. Nisam siguran koliko će njih dvoje želeti u budućnosti da dele s javnošću intimne trenutke. Mislim da će, kao i dosad, taj deo života zadržati za sebe - rekao je tada naš izvor i dodao da Ognjen nikad nije bio srećniji nego sad s Marijom.

Foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock, Screenshot

Kurir.rs

Ognjen Vranješ: