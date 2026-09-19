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Jelena Karleuša progovorila je o preseljenju svoje ćerke Atine u Milano, o čemu se mnogo govorilo i pisalo u poslednje vreme.

Pop zvezda je otkrila da je Atina sa ocem Duškom Tošićem trenutno u Italiji, gde biraju stan gde će ona živeti, a potom se vraća u Srbiju nakratko, dok u oktobru ne počnu studije.

Ponosna mama

Foto: Shutterstock, Kurir

- Atina je trenutno u Milanu, otišla je s tatom da izaberu stan i vraća se, a onda kad bude krenula na fakultet, mama ide da bude uz nju na početku, da bude sve kako treba - rekla je Jelena, koja je zbog ove teme završila na ivici suza.

- Ponosna sam, ali mi je i teško. Nemojte me više ispitivati, ovog puta ne bih da pokvarim šminku. Ne znam šta mi je, izgleda sam s godinama postala mekša - rekla je JK za Pink.

Karleuša je otkrila i šta će Atina studirati.

1/5 Vidi galeriju Atina Tošić Foto: Printscreen/Instagram, Petar Aleksić Mondo

- Ona će studirati modni menadžment - ponosno je istakla Jelena Karleuša, koja je i sama veliki zaljubljenik u modu, te nema sumnje da je njena ćerka tu ljubav nasledila.

I Atinin ponosni otac, Duško Tošić, oglasio se iz Milana.

Bivši Jelenin suprug podelio je na Instagramu predivne kadrove iz Galerije "Vitorio Emanuele II" i pokazao kako uživa u prelepom italijanskom gradu.

Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Jelena je gostovala u "Ami Dži šouu" i odgovarala na pitanja koja su joj pratioci postavljali putem Instagrama.

Jedno od njih odnosilo se upravo na njen odnos s bivšim suprugom Duškom Tošićem, s kojim je sad u odličnim odnosima, pa se i redovno čuju telefonom i razgovaraju o svojim ćerkama.

Karleušu su tada pitali zbog čega ju je Duško, navodno, "isekao" s fotografija koje je objavio na svom profilu nakon velikog slavlja povodom Atininog punoletstva i Nikinog 17. rođendana.

Jelena je u prvi mah bila vidno iznenađena pitanjem i nije krila da joj ta informacija nije poznata.

- Nije valjda to uradio? Je l' to stvarno uradio? Proverite, baš mi kažite. To je baš bez veze, ako je to uradio - rekla je Karleuša.

1/8 Vidi galeriju Porodica Karleuša-Tošić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nakon toga je pokušala da proveri šta se zapravo dogodilo, pa je razgovarala s ljudima iz publike i raspitivala se o fotografijama koje je Duško objavio.

- Stavio je samo decu? Znači, nema mene? A on? On i deca? - pitala je Jelena.

Posle ovog pitanja...

U nastavku je Karleuša dobila još jedno pitanje koje se direktno odnosilo na Duška. Pratilac ju je pitao da li sa sigurnošću može da tvrdi da je emotivna priča s bivšim suprugom zauvek završena.

Nakon prethodnog pitanja i iznenađenja koje je doživela, Jelena je dala kratak odgovor:

- Sad posle prvog ovog pitanja, da... Vidiš, taman bude super i... - zaključila je Jelena.

1/7 Vidi galeriju JK i Duško Tošić Foto: Instagram

Kurir.rs

JK sa ćerkama: