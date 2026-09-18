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Milena Kačavenda, nekadašnja rijaliti učesnica već duži vremenski period muči muku sa venama, nedavno je saznala da ima tumor, te je odmah po preporuci lekara operisala i vene i tumor ovojnice tetive.

Dan nakon operacije, Milena Kačavenda je napustila kliniku, te je pred kamerama otvoreno pričala o svemu.

- Bilo je već odavno vreme za vene. Još prošle sezone je predlog doktora bio da ja vene moram da odradim. Pred kraj rijalitija nekih mesec dana pred kraj meni se pojavio neki čvor ispod tetovaže ovde na desnoj nozi i ja sam mislila da je to neko masno tkivo kad se forsiraš, treniraš, a tamo ne živimo u bogougodnim uslovima od ishrane, spavanja. Meni je cilj bio da psihički da preživim onu sezonu i one skotove koji su me muški maltretirali. Kad sam izašla, rekla ajde da se prekontrolišem. Dođosmo do toga da je isto što sam imala i na šaci - tumor ovojnice tetive. Uradila sam vene, iščupala tu džukelu smrdibubu koja mi kvari i remeti ovaj moju prelepu s**si tetovažu. Dobro sam. Operacija je trajala sat i po. Sad sam bukvalno sa kontrole. Mnogo dobro to sve izgleda i ja sam srećna zbog toga - rekla je ona i dodala:

- Moja čuvena deviza je "bol ne boli, bol se voli". Kad boli, neka boli kod kuće da mogu da purnjam, pijem kafu, vrtim kanale. Sad bila na previjanju. Skroz sam okej, malo sam otečena i šuntava, ali hejterima mogu da poručim: "Ako su se nadali da će baba da rikne, od ta posla nema ništa".

1/4 Vidi galeriju Milena Kačavenda u emisiji "Narod pita" Foto: Printscreen Pink

Gastoz ulazi u Elitu

Kačavenda ističe da je uverena da je raskid Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza fejk.

- Juče na moj post na Instagramu vidim komentar Gastoza koji je baš bio bogougodan - "Baba se mumificirala", valjda je hteo da kaže da sam na plastičnoj operaciji nekoj. Ono toliko su jadni, nema dalje. Da li hoće rat pre nego što misli da ću ja verovatno ući, a pretpostavljam da će i on, pošto provereno znam da je on u vezi sa Anđelom. Toliko su jadni, toliko su mizerni. Sigurna sam da je ovo fejk i da se pravi priča za Filipa Cara. S obzirom na to da su svi fejkeri, od njega smrada ništa bolje nisam očekivala nego da mi na Instagramu napiše "baba se mumificirala". Isprovociraju me i onda se ja upalim i uđem u onaj moj režim radni kad bi im kevu kevinu poslagala. Da im nema Filipa Cara u ovom trenutku, ostali su statisti u kukuruzu.

U "Eliti" je sa mnogima u klinču, ali kako kaže, bitno joj je da istera istinu na videlo.

- Napolju sam ih sve oterala u kućicu. Videli smo Luku Vujovića koji je pretio. Ne dođe on pred moju kapiju. Videli smo da se Asmin nikada nigde nije čekirao u Beogradu, pa da dođe moj bivši muž sa mojom decom da mu izvrši polnu radnju kako je onomad govorio. Jašketu sam izbila sve pare iz džepa jer sam naterala ljude kojima je dužan na kamatu da mora sve pare da vrati. Evo ga sad u sezoni, nema leba da jede. Napolju je živeo leto za 10.000 evra, koje mu je kum iz Nemačke poslao da ima da preživi. Terzu sam pljuvala da sam stigla, nije smeo ni da se oglasi, tako da sam ja dočekala taj dan da izađem iz rijalitija i da im j***m kevu muški. Sve ću da ih nateram u rijaliti, jer mi tamo trebaju. Moram da imam s**s.

1/5 Vidi galeriju Gastoz Foto: Printscreen

kurir / blic

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