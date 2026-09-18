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Gostujući u televizijskoj emisiji, pevačica Anica Milenković otvoreno je progovorila o bolnim detaljima iz svog života o kojima se do sada samo nagađalo. Pevačica se osvrnula i na svoj ljubavni život, rešena da istinom prekine sve višegodišnje spekulacije.

Najšokantniji trenutak intervjua dogodio se kada ju je voditelj upitao da li je bila žrtva fizičkog zlostavljanja. Anica je bez ulepšavanja potvrdila ove tvrdnje i priznala da ju je partner tukao pune tri godine.

- Da li je istina da te je tukao? - upitao je voditelj.

-Jeste! Tri godine me je tukao - izjavila je Anica Milenković.

Kako bi obezbedila finansijsku sigurnost i krov nad glavom svojoj deci, Anica se u Americi uhvatila u koštac sa poslovima o kojima mnoge javne ličnosti ne bi ni razmišljale. Na pitanje kako gleda na taj period, ističe da su je teška vremena naučila prilagodljivosti i borbenosti.

- Sve sam ja radila. Sada, kada sa ove tačke gledišta gledam, ništa mi teško nije palo. U početku se čoveku sve novo čini teško, da li i će moći, ali se čovek navikne. Sve je to život, lepo je naučiti, što više stvari znati - rekla je ona.

1/5 Vidi galeriju Pevačica uživa u Beogradu Foto: Printscreen, Pravo lice estrade, Kurir/Printscreen

Čistila kuće da preživi

Ono što je javnost posebno zaintrigiralo jesu sami poslovi kojima se tamo bavila – od čišćenja kuća i brige o starima, pa sve do upravljanja teškim teretnim vozilima.

- Kamion je bio zadnje dve i po godine. Fino je bilo, veliko, drugačije. Čovek mora sve da proba, ne treba da se vežemo samo za jedan posao, jer nikada čovek ne zna šta može da mu se desi. Radila sam i čišćenje kuća, čuvala stare ljude… Taj period života mi najbolje uspomene budi jer me je rad sa tim ljudima mnogo čemu naučio. Nije sramota ništa raditi - istakla je Milenkovićeva za "Amidži šou".

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