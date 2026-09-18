Slušaj vest

Starleta i bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić zbog gojaznosti je trpela poniženja od strane oca koji ju je zvao "mečka Božana". Na nju su negativni komentari dosta uticali i poljuljali joj samopouzdanje, a onda se zainatila, redukovala ishranu i posvetila treninzima.

Aleksandra je uspela da dođe do željene kilaže, a sada je podelila fotografiju iz teretane i pokazala liniju u helankama i topiću.

U prvom planu su bili njeni trbušnjaci, a ona fotografije sa treninga redovno objavljuje pokazujući da je disciplinovana.

Foto: Printscreen

Bila u depresiji

Koliko je kilaža uticala na njeno mentalno zdravlje, Aleksandra je svojevremeno govorila.

- I ako sam ceo svoj život bila mršavica, nažalost kao i većina ljudi u svom životu sam upala u jednu fazu u kojoj sam se za manje od šest meseci ugojila preko 20 kilograma (sa 62,63 do čak 90). Bila sam tužna i nesrećna i utehu sam pronašla u hrani. U tim momentima hrana me je smirivala, ali sam istovremeno upadala u još veću depresiju jer u tim momentima, sem što sam bila nezadovoljna svojim životom, postala sam nezadovoljna i svojim izgledom i to je počelo da utiče na moje mentalno i fizičko zdravlje - napisala je Aleksandra tada.

- Na putu mog razdora i propadanja spasla me je mama! Napravila je jelovnik od namirnica koje volim. Pošto obožavam slatkiše, nije ih izbacila iz ishrane, ali sam smela da jedem samo proteinske čokoladice. I gazirana pića sam smela da pijem, ali samo bez šećera. Na meniju su mi bila kuvana jaja, dimljene pileće grudi, viršle, kukuruzne galete, ali i povrće u neograničenim količinama. Salatu sam jela i uz ručak i uz večeru rekla je ona tada.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Subotić Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva, Printscreen/Instagram/sandrasuboticss, Printscreen

"Kao da je jedini muškarac koji je varao"

Podsetimo, Aleksandra je nedavno komentarisala to što je mužu oprostila neverstvo.

- Zato što sam ja takva. Smara me to, to je kao da je jedini muškarac na svetu da sam ja oprostila prevaru, kao da je to ne znam ni ja kakvo čudo. Žene to kriju, ali meni je to prva prevara u životu koju sam oprostila o kojoj je brujala cela Srbija. Svaka žena koju sam upoznala nekad je bila prevarena, tvoje je da pružiš šansu, ako je taj neko prokocka, tu se šansa više ne pruža zar ne. Ja sam oprostila tada svoj maksimum, rešila da zadržim porodicu na okupu i smatram da nisam pogrešila. Desilo se šta se desilo, Petar je posle svega korektan - rekla je ona tada za "Hajp".

Pogledajte dodatni snimak: