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Borko Radivojević večeras nastupa na Šabačkom vašaru gde se, sudeći po atmosferi, očekuje još jedno veoma posećeno veče.

Muzičar je otkrio i kakve se pesme najviše traže na vašaru, posebno izdvojivši hitove Šabana Šaulića i Ljube Aličića.

„Najviše traže pesme od Šabana i Ljube, jer su oni iz ovih krajeva i imaju hitove“, rekao je Borko.

Foto: Kurir

Da je atmosfera na vašaru već veoma užarena, pokazuje i situacija koju je Borko doživeo po dolasku. Kako kaže, jedva je stigao do svog šatora, jer ga je čak oko 100 ljudi zaustavljalo kako bi ga pozdravili i fotografisali se sa njim.

Pažanja mu sve manje prija

Ipak, iako mu pažnja publike prija, Borko priznaje da mu velike gužve sve manje odgovaraju.

05:45 Borko Radivojević na Šabačkom vašaru Izvor: Kurir

Večerašnji nastup na Šabačkom vašaru tako će biti prilika da publika još jednom uživa u njegovom repertoaru, uz pesme koje se, prema njegovim rečima, na ovom području posebno traže.

Borko je još govorio o bakšišu i potencijalnom dolasku Jelene Karleuše, a šta je još rekao pogledajte na snimku iznad.

Pogledajte dodatni snimak: