BORKO RADIVOJEVIĆ DOMINIRA NA ŠABAČKOM VAŠARU! Muzičar progovorio o Jeleni Karleuši, bakšišu pa otkrio čije pesme se najviše traže (VIDEO)
- Borko Radivojević večeras nastupa na Šabačkom vašaru, gde se očekuje još jedno veoma posećeno veče.
- Kaže da se najviše traže pesme Šabana Šaulića i Ljube Aličića, jer su ti hitovi posebno omiljeni u ovom kraju.
- Po dolasku ga je zaustavilo oko 100 ljudi, pa priznaje da mu pažnja prija, ali da mu velike gužve sve manje odgovaraju.
Borko Radivojević večeras nastupa na Šabačkom vašaru gde se, sudeći po atmosferi, očekuje još jedno veoma posećeno veče.
Muzičar je otkrio i kakve se pesme najviše traže na vašaru, posebno izdvojivši hitove Šabana Šaulića i Ljube Aličića.
„Najviše traže pesme od Šabana i Ljube, jer su oni iz ovih krajeva i imaju hitove“, rekao je Borko.
Da je atmosfera na vašaru već veoma užarena, pokazuje i situacija koju je Borko doživeo po dolasku. Kako kaže, jedva je stigao do svog šatora, jer ga je čak oko 100 ljudi zaustavljalo kako bi ga pozdravili i fotografisali se sa njim.
Pažanja mu sve manje prija
Ipak, iako mu pažnja publike prija, Borko priznaje da mu velike gužve sve manje odgovaraju.
Večerašnji nastup na Šabačkom vašaru tako će biti prilika da publika još jednom uživa u njegovom repertoaru, uz pesme koje se, prema njegovim rečima, na ovom području posebno traže.
Borko je još govorio o bakšišu i potencijalnom dolasku Jelene Karleuše, a šta je još rekao pogledajte na snimku iznad.
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