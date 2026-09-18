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Marija Kulić, majka kontroverzne rijaliti učesnice Miljane Kulić otkrila je za medije kako gleda na ponovno učešće svoje ćerke, dala sud o ocu unuka Željka, Ivanu Marinkoviću, kao i kakav je njihov odnos nakon svih ovih godina.

Kako kaže, ćerku podržava, dala joj je savete pre ulaska u “Elitu 10” koji se tiču upravo Ivana Marinkovića, ali i Jasenke Cindrić, koja je ušla kao njen fan.

- U početku je loše mnogo krenula, ništa nije poslušala pošto je uvela ovu Jasenku što je htela da bude deo rijalitija. Ona je Miljanin fan. Nije se lepo ponašala prema njoj. Niko od Miljane nije tražio da ona nju trpi da bude po ceo dan sa njom, ali da joj se desi, nađe, pokloni joj malo vremena, pošto je ova prvi put tu. Međutim, Miljana, ne može da je podnose. Ona nije mogla da je podnosi ni na moru ni kod kuće kod nas kad je bila. Uvek mi je pričala: “Ja ne mogu. Budi ti sa njom.” Ne može da trpi napadne ljude i koji su tako naporni 24 sata, da ne zatvara usta.” Ja mogu. Meni je interesantna zato što je drugačija od ostalih i sviđa mi se ta njena energija. Jeste žena nema nikakve probleme, nikakve obaveze, nema sekiracije. Može da peva i igra po ceo dan. Al’ kažem ja, samo da mi je jedan dan njen mozak u glavi da se odmorim. Meni je zanimljiva, ali opet mi je bilo žao Jasenke zato što toliko se zalagala za Miljanu, a nju sve to opterećuje. Vidim sada da pa je počela Miljana i da je proziva, da je lezbijka. Posumnjali smo kad smo je videli još prvi put, ali ona nije pokazivala ništa prema nama, nego je pričala da ima neku prijateljicu koja joj dolazi stalno, pa samo onda kaže: “Ona spava u jednoj sobi, ja u drugoj, a niko je ne pita.” Prema nama je dobra, ne može da osuđujemo nikog zbog toga - rekla je ona otkrivši da je Jasenka bila u poseti kod porodice Kulić u Nišu:

Foto: Printscreen

- Kad je ona izrazila želju da dođe, prvo je dogovor bio da ona dođe u novembru. Međutim, ona kaže da hoće što pre dok Miljana ne uđe u rijaliti. I onda kad je došla: “Može li mene da uvede?” Ja sam prvo rekla Miljani: “Nemoj da uvodiš nikog, jer svakog kog si uvela, svi ti se popeli na grbaču tamo i niko ti nije bio zahvalan što je zaradio novac preko tebe, okrenuli leđa, pa te ogovaraju.” Rekoh: “Nemoj da vodiš ni nju.” Kad sam videla da je uporna, razmislila sam i rekla: “Ajde, učinićemo i njoj jer ona verovatno ne može sa jednom osobom da provodi vreme jer je naporna svakom ko bi po 24 sata bio s njom. Ovamo ima 55 ljudi, njoj će dan da prođe, ali voli da priča. Ona jeste za rijaliti. Neka je tamo, će da joj prođe vreme. Voli da igra, voli te žurke, da se veseli i rekoh Miljani: “Pitaj tamo. Zamoli. Neka je uvedu kad ima toliko veliku želju.” I tako je Miljana odvela. Samo nije trebalo da priča ako već žena neće da priča kog je seksualnog opredeljenja, nego Miljana namerno, njoj je smešna njena reakcija kad se nervira i kad se pravda, kad onako skače po stolu kad ide od jednog do drugog. Htela je da joj da malo na značaju, ona nema decu da bi se stidela.

- Miljana takva kakva je, ništa nije neočekivano od nje i čudno. Ja sam gledala najgore stvari od nje, tako da šta god i da se zaljubi. U spoljnom svetu ona nema život, taj koji bi vodila jedna devojka ili mlada žena koja izlazi, pa upozna nekog. Koga ona može da upozna kući i sa nama kad izađe? I njoj je život u rijalitiju. Ona se uvek u rijalitiju zaljubi jer nema gde u spoljnom svetu. Tako da uopšte nije čudno i da joj se dešava to jer ipak ona je mlada žena. Verovatno hormoni rade. Ove godine i da se zaljubi ili da bude sa nekim, neće da ima odnose pred kamerama kao što je to radila dok je Željko bio mali, pa je izgovor: “Ma on ne gleda, mali je.” Sad isto ne gleda, ali je veći, tako da može da pogleda neki klip na jutjubu i užasno bi bilo da ga i dalje bruka na taj način jer je dete već sad poraslo.

O Ivanu Marinkoviću

O ocu njenog unuka, Ivanu Marinkoviću, nema pozitivno mišljenje, a naročito što nije video sina po izlasku iz rijalitija.

- Znam njegovu politiku. Kad mi je pisao poruke i vređao porukama da ne bi došao da vidi Željka, ja sam njemu napisala: “Samo jedva čekam 30. oktobar da uđem, pa ću ja da te postavim na mesto, a ne kao Miljana prošle godine što ti je polivala krevet i bacala kantu đubreta na krevet. Ne tako, nego rečima. Pored tebe sedim, krevet pored tebe spavam, ustaješ ti da pričaš, ja ustajem odmah za tobom. Nećeš imati mira.” I on se uplašio. Posle toga mi nijednu poruku nije napisao. Tačno Miljanu drži blizu zato što se boji tog mog ulaska. Pitao je Miljanu: “Je l Marija stvarno dolazi?”, ona glupača rekla mu: “Ne, šali se ona.” Ali treba da pokaže svoje pravo lice i pokazaće kad prođe taj 30 oktobar kad vidi da ja stvarno ne dolazim, e onda će da se pokaže kakav je uvek bio prema njoj, takav će da bude i na dalje. A ovo je sad samo maska.

1/8 Vidi galeriju Ivan Marinković je stigao na početak nove sezone rijalitija "Elita 10" Foto: Kurir

- Ma uopšte ga ne spominje. Niti priča o njemu, pa čak nekada, ja pred Željkom i ne puštam ovo da slušam njihove glasove, ali nekada kad, Siniša na primer hoće da gleda klip neki koji je bio, ali gde ne pričaju ružne reči pa se čuje njegov glas, Željko kao da ništa nije čuo. Niti kaže to je tata, apsolutno ništa. Miljana mu rekla 10 dana pre ulaska: “Hoćeš da pozovem tatu da ga čuješ?” A on kaže: “Ne, ne, ne. Nemoj da ga zoveš. On mene treba da zove. Ja sam mali” - priča Marija i osvrće se na Ivanovu ćerku Lenu, koju je dobio u braku sa pevačicom Gocom Tržan:

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