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Popularna pevačica Ćana večeras će zapaliti atmosferu na Šabačkom vašaru, gde je očekuje nastup pred brojnim posetiocima željnim dobre muzike i provoda.

Pevačica je pred večerašnji izlazak pred publiku privukla pažnju svojim izgledom – vidno je smršala, a u beloj odevnoj kombinaciji izgledala je elegantno i veoma raspoloženo.

Sa osmehom i dobro poznatom energijom, Ćana je spremna da publici priredi noć za pamćenje. Sudeći po njenom raspoloženju, na Šabačkom vašaru večeras se očekuje mnogo muzike, igre i dobre zabave!

08:48 Ćana na Šabačkom vašaru Izvor: Kurir

Ćanini nastupi dobro poznati

Ćana je poznata po tome da svojim nastupima ume da napravi atmosferu gde god da se pojavi, a publika joj se gotovo uvek pridruži u pesmi i igri. Ni večeras, po svemu sudeći, neće biti drugačije, jer je pevačica pred nastup pokazala da je u odličnom raspoloženju i potpuno spremna za susret sa publikom.

Posebnu pažnju privuklo je i njeno izdanje. U beloj kombinaciji Ćana je izgledala veoma elegantno, dok je osmeh na njenom licu pokazao da sa nestrpljenjem očekuje početak večerašnjeg provoda. Njena promena u izgledu nije prošla nezapaženo, pa su mnogi komentarisali da pevačica izgleda svežije i vitkije. Šta je sve govorila pogledajte u snimku u okviru teksta.

Pogledajte dodatni snimak: