ĆANA SE PREPOLOVILA! Pevačica stigla na Šabački vašar i šokirala sve: Lepša je nego ikad!
- Ćana će večeras nastupiti na Šabačkom vašaru pred brojnim posetiocima željnim dobre muzike i provoda.
- Pred izlazak na scenu privukla je pažnju izgledom - vidno je smršala i pojavila se u beloj, elegantnoj kombinaciji.
- Pevačica je raspoložena i spremna da publici priredi noć za pamćenje.
Popularna pevačica Ćana večeras će zapaliti atmosferu na Šabačkom vašaru, gde je očekuje nastup pred brojnim posetiocima željnim dobre muzike i provoda.
Pevačica je pred večerašnji izlazak pred publiku privukla pažnju svojim izgledom – vidno je smršala, a u beloj odevnoj kombinaciji izgledala je elegantno i veoma raspoloženo.
Sa osmehom i dobro poznatom energijom, Ćana je spremna da publici priredi noć za pamćenje. Sudeći po njenom raspoloženju, na Šabačkom vašaru večeras se očekuje mnogo muzike, igre i dobre zabave!
Ćanini nastupi dobro poznati
Ćana je poznata po tome da svojim nastupima ume da napravi atmosferu gde god da se pojavi, a publika joj se gotovo uvek pridruži u pesmi i igri. Ni večeras, po svemu sudeći, neće biti drugačije, jer je pevačica pred nastup pokazala da je u odličnom raspoloženju i potpuno spremna za susret sa publikom.
Posebnu pažnju privuklo je i njeno izdanje. U beloj kombinaciji Ćana je izgledala veoma elegantno, dok je osmeh na njenom licu pokazao da sa nestrpljenjem očekuje početak večerašnjeg provoda. Njena promena u izgledu nije prošla nezapaženo, pa su mnogi komentarisali da pevačica izgleda svežije i vitkije. Šta je sve govorila pogledajte u snimku u okviru teksta.
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