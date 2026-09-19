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Kija Kockar, gotovo godinu dana nakon što je u javnosti otvoreno govorila o odnosu sa Katarinom Živković, ponovo se osvrnula na njihov nekadašnji odnos i poručila da i dalje stoji iza svega što je rekla.

Foto: Printskrin Ami G Show

– Stojim iza svega što sam rekla. Ja nikome nisam otkrila identitet. Pozdrav za Stojketa! Ta osoba je na svim portalima bila poznata davno pre mene, tako da se može znati o kome je reč. Ja nisam otkrila ništa što nije privatno – poručila je Kija.

Ona je istakla da nije želela da iznosi privatne detalje njihovog odnosa, naglašavajući da obe dobro znaju koliko toga postoji između njih što nikada nije dospelo u javnost.

– Ne želim da otkrivam privatno. Ona vrlo dobro zna koliko stvari obe imamo. A ono što je ona uradila… Toliko godina smo se družile, a onda izmisliš sve. Mogla je da kaže milion stvari koje su tačne, ali ona je izmislila sve – rekla je Kija.

Kija je dodala da joj je upravo to posebno zasmetalo, jer smatra da je posle toliko godina prijateljstva očekivala drugačiji odnos.

– Onda mi nije bila toliko dobra drugarica ako me nije slušala – zaključila je Kija.

1/7 Vidi galeriju Kija Kockar otkriva detalje odnosa sa Kaćom Foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić, Preent Screen, Pritnsceen/Instagram

"Kija vapi za pažnjom u medijima"

- Sa kim sam ja to je moja privatna stvar a ne njena. Eto sad ne mora da se krije iza svojih mnogobrojnih profila da komentariše sa kim sam. Sad može da ih koristi samo za hejtovanje i lečenje svoje zlobe. Da ima iole mozga ne bi ostala sama, bez muža i prijatelja. Ko nema svoj život bavi se tuđim životima, a iz ovoga se vidi da se oseća veoma loše psihički i da vapi za pažnjom u medijima - napisala je ona.

Kurir.rs/Republika