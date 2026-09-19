"POZDRAV ZA STOJKETA!“ Kija posle skoro godinu dana ponovo potkačila Katarinu Živković: Ona je sve izmislila!
- Kija Kockar je ponovo komentarisala odnos sa Katarinom Živković i poručila da stoji iza svega što je ranije rekla.
- Navela je da nije otkrivala privatne detalje i da je Katarina, po njenim rečima, izmislila sve.
- Kija je dodala da je posebno pogodilo to što je posle dugog prijateljstva očekivala drugačiji odnos.
Kija Kockar, gotovo godinu dana nakon što je u javnosti otvoreno govorila o odnosu sa Katarinom Živković, ponovo se osvrnula na njihov nekadašnji odnos i poručila da i dalje stoji iza svega što je rekla.
– Stojim iza svega što sam rekla. Ja nikome nisam otkrila identitet. Pozdrav za Stojketa! Ta osoba je na svim portalima bila poznata davno pre mene, tako da se može znati o kome je reč. Ja nisam otkrila ništa što nije privatno – poručila je Kija.
Ona je istakla da nije želela da iznosi privatne detalje njihovog odnosa, naglašavajući da obe dobro znaju koliko toga postoji između njih što nikada nije dospelo u javnost.
– Ne želim da otkrivam privatno. Ona vrlo dobro zna koliko stvari obe imamo. A ono što je ona uradila… Toliko godina smo se družile, a onda izmisliš sve. Mogla je da kaže milion stvari koje su tačne, ali ona je izmislila sve – rekla je Kija.
Kija je dodala da joj je upravo to posebno zasmetalo, jer smatra da je posle toliko godina prijateljstva očekivala drugačiji odnos.
– Onda mi nije bila toliko dobra drugarica ako me nije slušala – zaključila je Kija.
"Kija vapi za pažnjom u medijima"
- Sa kim sam ja to je moja privatna stvar a ne njena. Eto sad ne mora da se krije iza svojih mnogobrojnih profila da komentariše sa kim sam. Sad može da ih koristi samo za hejtovanje i lečenje svoje zlobe. Da ima iole mozga ne bi ostala sama, bez muža i prijatelja. Ko nema svoj život bavi se tuđim životima, a iz ovoga se vidi da se oseća veoma loše psihički i da vapi za pažnjom u medijima - napisala je ona.
Kurir.rs/Republika