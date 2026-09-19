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Đina Džinović često privlači pažnju javnosti fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama, a njen otac Haris svojevremeno nije krio da mu se takav sadržaj ne dopada.

Foto: Damir Dervisagić

Pevač je tada otvoreno komentarisao ćerkino poziranje i priznao da smatra da joj takve fotografije ne priliče, posebno kada je reč o pozama koje, kako je isticao, podsećaju na starlete.

Kada je Đina počela da privlači veću pažnju javnosti, Haris je imao vrlo jasan stav o njenom predstavljanju na društvenim mrežama i nije se libio da ga javno iznese.

- Ona je lepa devojka, ne treba da se fotografiše kao starlete, niti to radi. Bitno je da je sve što radi u granicama pristojnosti i ja to podržavam. Nikada nije imala provokativne fotografije, brine se o sebi, porodici i kakav utisak ostavlja na druge - rekao je Haris za Avaz.

Međutim, Đina nije poslušala oca te gotovo svakodnevno objavljuje fotke u bikiniju, mini haljinama i izazovnim pozama.

"Nemam ja emocija više"

1/6 Vidi galeriju Haris Džinović Foto: Printscreen Pink, Damir Dervisagić

Podsetimo, Haris je otvoreno govorio o narušenim porodičnim odnosima i priznao da sa ćerkom nema prisan odnos i da ga je razočarala.

- Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: 'Nek je živa i zdrava!'. Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo - izjavio je pevač tad za "Kurir".

- Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju . I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući - ispričao je pevač nedavno za medije.