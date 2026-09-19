"NE TREBA DA SE SLIKA KAO STARLETA!" Haris imao jasnu poruku za Đinu, a njene fotke danas sve provokativnije
- Haris Džinović je ranije poručio da Đina ne treba da se fotografiše kao starleta i da sadržaj na mrežama bude u granicama pristojnosti.
- Iako je otac kritikovao, Đina i dalje objavljuje provokativne fotografije u bikiniju, mini haljinama i izazovnim pozama.
Đina Džinović često privlači pažnju javnosti fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama, a njen otac Haris svojevremeno nije krio da mu se takav sadržaj ne dopada.
Pevač je tada otvoreno komentarisao ćerkino poziranje i priznao da smatra da joj takve fotografije ne priliče, posebno kada je reč o pozama koje, kako je isticao, podsećaju na starlete.
Kada je Đina počela da privlači veću pažnju javnosti, Haris je imao vrlo jasan stav o njenom predstavljanju na društvenim mrežama i nije se libio da ga javno iznese.
- Ona je lepa devojka, ne treba da se fotografiše kao starlete, niti to radi. Bitno je da je sve što radi u granicama pristojnosti i ja to podržavam. Nikada nije imala provokativne fotografije, brine se o sebi, porodici i kakav utisak ostavlja na druge - rekao je Haris za Avaz.
Međutim, Đina nije poslušala oca te gotovo svakodnevno objavljuje fotke u bikiniju, mini haljinama i izazovnim pozama.
"Nemam ja emocija više"
Podsetimo, Haris je otvoreno govorio o narušenim porodičnim odnosima i priznao da sa ćerkom nema prisan odnos i da ga je razočarala.
- Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: 'Nek je živa i zdrava!'. Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo - izjavio je pevač tad za "Kurir".
- Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju . I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući - ispričao je pevač nedavno za medije.