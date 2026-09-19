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Legendarni tekstopisac Marina Tucaković umrla je 19. septembra 2021. godine u 67. godini, nakon teške borbe sa bolešću. Tokom višedecenijske karijere stvorila je hiljade hitova za najveće zvezde regionalne muzičke scene i ostavila neizbrisiv trag na estradi.

Marina Tucaković bol pretočila u stihove Foto: Printscreen

Pored emotivnih balada, Marina je ostala upamćena i po komercijalnim hitovima koji su joj doneli ogromnu zaradu. Jedan od najpoznatijih primera jeste čuvena narodna pesma „Zora je“, koju u originalu izvodi Neda Ukraden.

Malo je poznato da je Marina u ovoj pesmi napisala isključivo jedan jedini stih: „Suza je iz oka kanula“. Prema izjavama Nede Ukraden, upravo taj deo pesme od svega pet reči doneo je Marini više od 100.000 evra kroz autorska prava.

Lična tragedija i bol pretočeni u stihove pesme "Mišo moj“

1/5 Vidi galeriju Marina Tucaković Foto: Printscreen/Youtube/City, Dragana Udovičić, Luka šarac

Iza blistave i uspešne karijere krila se i njena najveća životna tragedija. Nakon gubitka sina Miloša, Marina se na neko vreme povukla iz medija.

Iz ličnog bola i najdublje tuge stvorila je baladu „Mišo moj“, koju je 2013. godine maestralno otpevala Ana Nikolić. Mnogi obožavaoci i muzički kritičari smatraju da je upravo ovo jedna od najpotresnijih numera koje je ikada napisala.

Tokom svoje bogate karijere, Marina je sarađivala sa gotovo svim velikim imenima na domaćoj muzičkoj sceni i stvorila bezbroj hitova koji su nadživeli vreme. Njen jedinstveni pečat učinio je da njeno ime postane garancija za uspeh.

O njenoj veličini najbolje govore reči njenih saradnika iz muzičke industrije. Zbog izuzetnog talenta koji je posedovala:

- Kolege su je često opisivale kao autora kakav se retko rađa.“

I danas, godinama kasnije, Marina Tucaković ostaje sinonim za vrhunsko tekstopisanje, a njeni stihovi nastavljaju da žive kroz generacije onih koji ih sa istom strašću slušaju i pevaju