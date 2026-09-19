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Marina Tucaković preminula je 19. septembra 2021. godine, nakon duge i teške bolesti, a sahranjena je u porodičnoj grobnici na Novom groblju u Beogradu, pored svog sina Miloša, što je bila njena poslednja želja.

Foto: ATA Images / Antonio Ahel

Najveću životnu tragediju doživela je 2008. godine, kada je ostala bez mlađeg sina Miloša, koji je preminuo u 24. godini. Marina je tokom višedecenijske karijere pomogla brojnim pevačima da izgrade svoje karijere, a za estradu je stvarala gotovo do poslednjih dana života.

Tokom borbe sa teškom bolešću, Tucakovićeva je, prema pisanju medija, navodno sastavila i testament.

Testament sadrži sva imena?

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Kako tvrdi izvor Marina je iza sebe ostavila testament u kojem se nalazi njena zaostavština muzičkih dela, ali i pojedina imena sa muzičke scene za koja nije želela da čuje.

- Marina je dugo bolovala, a tokom tog lečenja imala je vremena da razmišlja o svemu i radi na brojnim tekstovima za mnoge pevače, uz pomoć sina Laće. Tokom borbe sa kancerom napisala je i testament, jer joj je zdravstveno stanje iz dana u dan naglo osciliralo. Marina je testamentu pored prijatelja i porodice pomenula i brojne pevače kojima je poslednjih godina radila tekstove, gde je istakla da se u neke i razočarala, te da su brojni tekstovi ostali nedovršeni, jer je na neke saradnike kivna. Kako je i sama neposredno pred smrt javno isticala, dok je bila u punoj snazi mnogi su je zvali i tražili karijere, a poslednjih meseci sve slabije, što je izazvalo revolt kod legendarne pesnikinje - priča izvor blizak Marini Tucaković, pa dodaje:

Dugovali joj, a pričali sve najbolje

- Mnogi pevači su joj dugovali silne sume novca za tekstove, i zavlačili je, a sa druge strane javno isticali da su dobri i prižali joj podršku, kao da se ništa ne dešava. Marina to nikada javno nije želela da ističe... Svi znamo koliko je bila veliki čovek - dodaje izvor blizak porodici.