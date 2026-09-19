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Jutjuberka Zorana Jovanović Zorannah nedavno je ispričala da je njen suprug Eloj Rum prošle godine doživeo neprijatnost kada je pokraden. Tom prilikom, kako je navela, ostao je bez skupocenog "Roleksa“, dok je njegov "lamborgini“ bio razbijen.

Zorannah na Svetskom prvenstvu u Americi kao podrška dečku Foto: Pritnscreen/Instagram

Iako je Zorana ovu priču ispričala veoma emotivno, čak i zaplakala dok se prisećala svega, na društvenim mrežama pojavili su se komentari onih koji su počeli da sumnjaju u pojedine detalje njene priče.

Zorannah je događaj prepričala kao da se dogodio nedavno, iako se krađa, prema njenim rečima, dogodila mnogo ranije.

Pre nego što su započeli novi život u Americi, Zorana i Eloj živeli su u Holandiji. Influencerka je u više navrata govorila da joj život u toj zemlji nije prijao, a u najnovijem vlogu upravo je pomenutu krađu navela kao jedan od razloga zbog kojih su želeli da je napuste.

– Eloju su ukrali „Roleks“ prošle godine, znači, ništa me ne pitajte. Nikada nisam pričala o tome jer je i dalje bolna tema. To je jedan od razloga što smo toliko hteli da se preselimo iz Holandije, jer se toliko nismo osećali sigurno. Razbili su nam staklo na lamborginiju, ukrali sat. Cela prošla godina je bila kao iz horor filma tamo i generalno je Evropa sve manje i manje bezbedna – rekla je Zorana u vlogu kroz suze.

Međutim, na internetu je zbog svoje priče postala predmet podsmeha. Humoristička stranica „Negujmo srbski“ na Instagramu, uz isečak iz vloga sa namerno nepravilnim pravopisom, objavila je sledeće:

– Evo, plačemo ja i moja deca. Znači, ostali ste bez roleksa, polupano staklo od lamburđini. El treba da skupimo pare da vam to rešimo, samo reci – stoji u opisu.

Tu nije bio kraj, već je i influenser i ovogodišnji učesnik PZE 26 Brat Pelin podržao ovu vrstu humora.

– Bože, neka ovaj „Negujmo“ poživi još sto godina – napisao je, podržavajući ironiju njihovog Instagram storija.

1/5 Vidi galeriju Zorana Jovanović Zorannah saznala da joj je drugarica izvršila samoubistvo Foto: Printscreen, Printskrin Youtube

Nije bilo svadbe

Podsetimo, prošle godine, influenserka je naglasila da klasične svadbe neće biti.

- Trenutni plan je da ne pravimo svadbu, već samo da se potpišemo - rekla je Zorana ranije, a potom se tako i odigralo.

Kako se sve odigralo po njenoj želji, nastupili su masovni komentari o njihovom venčanju. Zorana je kroz smeh sve to prokomentarisala.

- Izgleda da su ljudi očekivali kočije, orkestre, pet venčanica… Pre deset godina, kad sam se često slikala u venčanicama, meni je sve to delovalo jako kul, ali što više ideš na tuđa venčanja, sve više shvataš da su svadbe veća radost za familije i prijatelje nego za mladence. Posebna priča je ako mlada i mladoženja dolaze iz različitih kultura, pa treba praviti miks, koji iziskuje mnogo uklapanja. Recimo, ja vrlo malo slušam stranu muziku, a trebalo bi da pola svadbe bude baš ona kako bi se i druga strana super provela - istakla je influenserka