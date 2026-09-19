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Uroš Stanić izneo je tokom razgovora škakljive tvrdnje o Filipu Đukiću, ali i o njegovim navodnim odnosima sa pojedinim muškarcima. Tom prilikom spomenuo je i Iliju Pečenicu, iznevši tvrdnje koje su izazvale pažnju javnosti.

Foto: Kurir

Stanić je, govoreći o Filipu Đukiću, između ostalog rekao:

– On je lukav, Luka, broj dva manipulator i ortodoksni folirant koji sve prebacuje na ovu ženu ovde. Ona jeste imala odnose sa Karićem, jeste se čula sa Filipom Carom, ali itekako u pauzi je Filip Đukić j*** koga je stigao, od Trandže do Ilije Pečenice – rekao je Uroš.

Njegove navode za Kurir je sada prokomentarisao i sam Ilija Pečenica, koji je sve odlučno demantovao i poručio da će zbog iznetih tvrdnji biti preduzeti pravni koraci.

– Imam da kažem da je to potpuna nebuloza. Filip je moj drug, a Uroš je potpuno poludeo. Njemu se sprema tužba, to radi moj advokat. Meni je ovo sve smehoteka – rekao je Ilija Pečenica za Kurir.

Ilija je na ovaj način odbacio tvrdnje koje je izneo Stanić i istakao da ne želi da se njegovo ime dovodi u vezu sa njima. Kako je najavio, njegov advokat će zbog svega preduzeti dalje pravne korake.

1/5 Vidi galeriju Ilija Pečenica Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Menja pol u Eliti 10

Podsetimo, Uroš Stanić je pred početak nove sezone rijalitija Elita 10 a svojim pojavljivanjem odmah je privukao pažnju okupljenih.

Ipak, najveću pažnju izazvala je njegova izjava pred kamerama. Uroš je poručio da u novu sezonu ulazi kao žena , a potom izneo i tvrdnju o promeni pola.

- U Eliti 10 sam žena. Ekskluzivno menjam pol na Pinku - izjavio je Uroš pred ulazak.

Njegova izjava odmah je privukla pažnju prisutnih, a ostaje da se vidi da li je reč o najavi koju ozbiljno namerava da realizuje ili provokaciji pred početak nove sezone.