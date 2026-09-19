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Osim što izgleda mladoliko Verica Rakočević se može pohvaliti dobrom energijom i životnim stilom, a zbog toga je rešila da otkrije tajnu svoje vitalnosti u 78. godini života.

Tokom leta koje je iza nas, modna kreatorka je sa svojim suprugom Veljkom Kuzmančevićem na motoru prešla skoro 700 kilometara, a par je stigao i do plaže u Grčkoj:

1/3 Vidi galeriju Verica Rakočević Foto: Printscreen Instagram

- Hvala mu što mi je dao još jednu priliku da istražim nešto što sam mislila da me ne će interesovati - iskrena je Verica Rakočević.

"Radim 100 čučnjeva dnevno"

Na pitanje da li je pre nego što je krenula na put do Grčke imala “visinske pripreme”, Verica Rakočević je odgovorila:

- Jedino što radim je sto čučnjeva dnevno i imam neki svoj programčić, sa tegovima. Od septembra ću početi ozbiljnije da vežbam, jer osećam da mi je to potrebno. Čučnjevi utiču na izgradnju velikog broja mišića, a poznato je da su najbolje vežbe one koje se rade sa težinom sopstvenog tela.

"Nervira me kad neko kaže - kako može ona sa toliko godina?"

Iako je ranije odlazila 5-6 puta nedeljno u tereranu, istakla je da trenutno to nije slučaj:

1/7 Vidi galeriju Veljko i Verica Rakočević Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Printscreen/Fejsbuk

- Aktivnosti mi, svakako, ne fali. Nervira me kad neko kaže – kako može ona sa toliko godina? Kakve to ima veze. Ne razumem. Moža ovo nije ni normalno. Nije lako biti ja, nije lako imati ni ovakvog muža. Izgleda da sam bila mnogo dobra u prethodnom životu, pa me je Bog nagradio - poručila je Verica Rakočević za Hello.

"Razumela bih da hoće da ode"

Podsećanja radi, Verica Rakočević je u više navrata otvoreno govorila o velikoj starosnoj razlici i svesna je svih izazova koje ona nosi.

- Život je čudna pojava, ne razmišljam o našem odnosu da je za ceo život. Volela bih da je tako, ali me ne bi iznenadilo ni da nije, iz razloga što čovek ima samo 38 godina, možda bi bio greh da ostane sa nekim ko će uskoro imati 80 i kusur. Lakoća kojom Veljko amortizuje sve životne probleme samo mi kazuje da je on došao u moj život kao nagrada. Kod nas ništa nije stereotip - rekla je Verica za medije.

1/10 Vidi galeriju Verica Rakočević Foto: Kurir Televizija, Petar đorđević

Ona je dodala i da je uz Veljka po prvi put shvatila da voleti nekoga znači prihvatiti kako njegove kvalitete, tako i mane.

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