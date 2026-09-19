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Voditelj Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, nedavno je pred kamerama svog podkasta otvoreno govorio o Marini Tucaković, sa kojom je bio blizak i družio se sve do njene smrti 2021. godine.

Foto: M.M./ATAImages, Milos Tesic/ATAImages

Govoreći o sahrani legendarne tekstopiskinje, koja je održana na Novom groblju u Beogradu, Boki 13 dotakao se i odnosa Marine i Svetlane Cece Ražnatović, sa kojom je Marina godinama sarađivala. Tom prilikom otkrio je detalje o navodnoj burnoj reakciji Marinog sina, Milana Radulovića Laće, na Cecino pojavljivanje na sahrani.

- Laća nije dao da Ceca prisustvuje Marininom pomenu. Kada je Marina bila bolesna i kada joj je bio najpotrebniji novac za lečenje jer su to bile ozbiljne terapije koje su koštale mnogo. Ceca nijednom nije pitala da li joj trebaju pare za lečenje, da li treba jedan dinar, evo… bez da iko zna. Marina je bukvalno dala Ceci muzički i estradni identitet. Davao sam i plaćao šta treba - istakao je Boki i dodao:

1/5 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ceca je donela samo bolnički krevet, koji je obezbedila i koji je Marina postavila u svoj dnevni boravak. Ono što sam saznao pre nekoliko meseci, od jedne zajedničke prijateljice, kada sam bio kod Marine na pomenu, jeste to da je Ceca tražila da joj se taj bolnički krevet vrati nazad nakon njene smrti. Na pomen, inače, nije ni došla, niti je ispoštovala - bio je iskren makedonski šoumen.

Burna Laćina reakcija

1/6 Vidi galeriju Milan Radulović Laća Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

Podsetimo, kada je povorka stigla do groba, sin Marine Tucaković, Milan Laća Radulović se obratio Svetlani Ceci Ražnatović, Saši Matiću i Milanu Kaliniću i navodno im zabranio da priđu grobu.

- Vi nemojte da prilazite grobu, ostali mogu - rekao je navodno Milan Laća Radulović Ceci, Saši i Milanu kada je sahrana završena, zbog čega su mnogi navodno ostali u šoku.

Samo godinu dana od Marinine smrti, stigla je tužna vest iz Izraela, Milan Radulović Laća pronađen je u beživotnom stanju, a nekoliko dana kasnije sahranjen je pokraj majke.

Futa demantovao

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Radulović Futa i Boki 13 Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Kurir, Printscreen/TV Pink, Beta/Branislav Božić

Aleksandar Radulović Futa oglasio se i otkrio šta se zapravo dešavalo između Svetlane Cece Ražnatović i njegove supruge Marine Tucaković. U emisiji Bokija 13 navedeno je da je Ceca obezbedila bolnički krevet Marini, ali da je nakon njene smrti tražila da se isti vrati nazad.

"Tačno tako, a ja sam taj bolnički krevet poklonio bolnici Dragiša Mišović, nakon Marinine smrti. To je cela istina i da više ne vrtimo ukrug te gluposti", rekao je Futa za Mondo.