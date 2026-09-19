"ONA JE LJUBAV MOG ŽIVOTA" Pevač prvi put progovorio o porodici, a svi pamte njegovu izjavu o koleginicama: Bile su odlične u krevetu
- Srđan Čolić je potvrdio da je bio sa obe pevačice iz benda 'Mobi dik', a ranije je tvrdio i da su bile odlične u krevetu.
- U emisiji je rekao da mu je ćerka Minja najveća ljubav i jedina bitna žena u životu, dok o privatnosti više ne govori.
- Otkrio je i da sa Anabelom Atijas nije imao odnos, već da je posao uvek odvajao od privatnog života.
Frontmen benda "Mobi dik" Srđan Čolić jednom prilikom je potvrdio da je bio sa obe pevačice benda i tada privukao veliku pažnju javnosti.
Ta priča ostala je deo njegove prošlosti, a on je kasnije osnovao porodicu i retko govorio o privatnom životu. U braku je dobio sina Stribora i ćerku Minju, a nakon toga je nedavno u jednoj emisiji iznenadio izjavom.
Na pitanje voditelja da li je bio sa pevačicama iz svog benda, Srđan je potvrdio, pa istakao da je upravo Minja, najveća ljubav njegovog života.
- Jesam, da, bio sam. Sad volim svoju ćerku najviše, nemam ženu. Devojčica se zove Minja. Ona je ljubav mog života, jedina bitna žena u mom životu - rekao je za radio S, ipak, dalje o svom privatnom životu nije želeo da govori.
Osim ćerke Minje, Srđan ima i sina Stribora, koji je zakoračio u svet glume, te već nekoliko godina "daje" glas u animiranim filmovima.
"Bile su odlične u krevetu"
Podsetimo, Srđan je svojevremeno iznenadio priznanje o svom odnosu sa koleginicama:
- Bile su odlične u krevetu, zavisi s koje strane gledaš. Za manji krevet više mi je odgovarala Ana, a za veći Aleksandra - šokantna je izjava kojom je Srđan svojevremeno uzburkao javnost.
Otkrio da li je bio sa Anabelom
Srđan se nedavno osvrnuo na prošlost, pa ispričao detalje odnosa sa Anabelom Atijas.
- U grupi nismo imali problema. Ne sećam se da se neko baš svađao. A tad, u to vreme... Muškarci se svađaju ili oko para ili oko žena. Nisam se upuštao u odnose sa ženama tog doba, Anabela je moja prijateljica, bivša žena Gagijeva, Tanja je žena našeg menadžera... Ivan i ja nemamo isti ukus. Uvek sam posao shvatao kao posao, nisam to brkao sa privatnim - iskren je bbio za Kurir.
- Sa devojkama sam činio bend, nisam petljao tu nešto. Kad si mlad ne razmišljaš mnogo o zdravlju, kad dođeš u ozbiljnije godine zdravlje ti je najbitnije, ne pare. Kad se dogovorim sa nekim oko nekog iznosa, to mora biti isplaćeno. Nekad se nije plaćao porez, bilo je haotično - istakao je on tada.