Slušaj vest

Frontmen benda "Mobi dik" Srđan Čolić jednom prilikom je potvrdio da je bio sa obe pevačice benda i tada privukao veliku pažnju javnosti.

Ta priča ostala je deo njegove prošlosti, a on je kasnije osnovao porodicu i retko govorio o privatnom životu. U braku je dobio sina Stribora i ćerku Minju, a nakon toga je nedavno u jednoj emisiji iznenadio izjavom.

1/4 Vidi galeriju Srđan Čolić Foto: Printscreen/Premijera, Damir Dervišagić

Na pitanje voditelja da li je bio sa pevačicama iz svog benda, Srđan je potvrdio, pa istakao da je upravo Minja, najveća ljubav njegovog života.

- Jesam, da, bio sam. Sad volim svoju ćerku najviše, nemam ženu. Devojčica se zove Minja. Ona je ljubav mog života, jedina bitna žena u mom životu - rekao je za radio S, ipak, dalje o svom privatnom životu nije želeo da govori.

Osim ćerke Minje, Srđan ima i sina Stribora, koji je zakoračio u svet glume, te već nekoliko godina "daje" glas u animiranim filmovima.

"Bile su odlične u krevetu"

Podsetimo, Srđan je svojevremeno iznenadio priznanje o svom odnosu sa koleginicama:

1/5 Vidi galeriju Srđan Čolić Foto: printscreen YT

- Bile su odlične u krevetu, zavisi s koje strane gledaš. Za manji krevet više mi je odgovarala Ana, a za veći Aleksandra - šokantna je izjava kojom je Srđan svojevremeno uzburkao javnost.

Otkrio da li je bio sa Anabelom

Srđan se nedavno osvrnuo na prošlost, pa ispričao detalje odnosa sa Anabelom Atijas.

- U grupi nismo imali problema. Ne sećam se da se neko baš svađao. A tad, u to vreme... Muškarci se svađaju ili oko para ili oko žena. Nisam se upuštao u odnose sa ženama tog doba, Anabela je moja prijateljica, bivša žena Gagijeva, Tanja je žena našeg menadžera... Ivan i ja nemamo isti ukus. Uvek sam posao shvatao kao posao, nisam to brkao sa privatnim - iskren je bbio za Kurir.

- Sa devojkama sam činio bend, nisam petljao tu nešto. Kad si mlad ne razmišljaš mnogo o zdravlju, kad dođeš u ozbiljnije godine zdravlje ti je najbitnije, ne pare. Kad se dogovorim sa nekim oko nekog iznosa, to mora biti isplaćeno. Nekad se nije plaćao porez, bilo je haotično - istakao je on tada.

1/5 Vidi galeriju Pevačica voli da šopinguje Foto: Printscreen, Printscreen/Pink