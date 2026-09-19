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Toni Bijelić, bivši suprug muzičke zvezde Dragane Mirković, privukao je pažnju novom objavom na Instagramu. On je podelio fotografiju iz jednog restorana, a detalj koji je odmah zapao za oko jesu dve čaše crvenog vina postavljene na stolu, dok se u prvom planu vidi i posluženje.

Na fotografiji je označen profil @majushka, što je dodatno pokrenulo pitanja o tome ko je Toni pravio društvo tokom večere.

Foto: Preent Screen

Iako Bijelić na objavi nije otkrio identitet osobe koja je bila sa njim, fotografija jasno ostavlja utisak da večeru nije proveo sam. Za sada nije poznato u kakvom su odnosu Toni i žena čiji je profil označen, niti da li je reč o prijateljstvu, poslovnom druženju ili nečemu više.

Ostaje da se vidi da li će se akteri ove priče oglašavati tim povodom.

Dobio je unuku nije izustio ni reč

1/4 Vidi galeriju Toni Bijelić Foto: Preent Screen

Podsetimo, dok u domu estradne zvezde Dragane Mirković vlada velika radost zbog rođenja njene prve unuke, male Ksenije, njen bivši suprug Toni Bijelić tada se nije oglašavao na društvenim mrežama. Nije uputio ni čestitku, niti je bilo kakvom objavom pokazao da želi da podeli radost zbog prinove.

Iako je poznat po tome da često objavljuje fotografije i deli detalje iz svog života, Toni se povodom rođenja unuke nije oglasio ni rečju. Ksenija je ćerkica njihovog sina Marka i njegove supruge Melani, a vest o njenom rođenju obradovala je celu porodicu.

Kako prenose domaći mediji, odnosi između Tonija i njegovog sina već duže vreme nisu dobri, a Toni mu prema tvrdnjama izvora nikada nije oprostio to što je Marko stao na stranu majke.

- Zbog narušenih odnosa Toni nije prisustvovao na naslednikovom venčanju. Bio ni na njegovom venčanju niti mu je čestitao, a od tada sin i otac navodno ne komuniciraju. Rođenje male Ksenije samo je dodatno produbilo jaz - tvrdi naš izvor.

Podsetimo, Toni Bijelić i Dragana Mirković godinama su bili u braku, a nakon njihovog razlaza pažnja javnosti često je usmerena na njihove privatne živote.

1/6 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram