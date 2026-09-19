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Pre pet godina, 19. septembra prestalo je da kuca srce Marine Tucaković, najvećeg tekstopisca na našim prostorima, kada je izgubila bitku sa teškom bolešću.

Nakon nje, ubrzo je preminuo i sin Laća Radulović, dok je prvog sina Miloša izgubula kada je imao 24 godine, a tu tragediju do kraja života nije uspela da prežali.

1/12 Vidi galeriju Marina Tucaković Foto: Dragan Kadić, Privatna Arhiva, Ana Paunković, Privatna Arhiva

"Uvek sam imala strah da će nešto da mu se dogodi."

Marina je jednom prilikom otvoreno govorila o gubitku deteta, prisećajući se teških okolnosti:

- Ušla sam u njegovu sobu i zatekla sam to što sam zatekla. Tada je Miloš imao 24 godine. Prvog decembra je to bilo. Uvek sam imala strah da će nešto da mu se dogodi. Ode vam dete na ekskurziju pa se bojite kako će da stigne. Uvek imate strah za osobe koje volite - rekla je Marina svojevremeno.

Foto: Zorana Jevtić

- Interesantno, ja tu noć... On je bio toliko veseo, toliko smo se smejali, nisam zaista mogla da imam loš predosećaj. Koliko sam imala ranije iz strahova... I eto baš se dogodilo to čemu se tad sigurno nisam nadala. Nisam to očekivala. Taj dan je trebalo da idem u žiri u jednu emisiju. To je bio trenutak ludila i trezvenosti - dodala je Marina.

Marina je tada opisala kobno jutro koje je naizgled delovalo kao i svako dugo jutro, međutim, nije bilo tako:

"Da li ima nešto gore nego kad zateknete svoje dete nepomično?"

- Miloš se jednostavno nije probudio. U podne je bio zdrav i prav, sve je bilo normalno. Ustao je da popije vode, i rekao mi da ga probudim posle četiri kako bi stigao da ode kod frizera i spremi se uveče za diskoteku. Međutim, kada sam ušla u sobu da ga probudim, zatekla sam ga nepomičnog. Prsti su mu već bili modri. Ne znam šta se dogodilo... Ne znam da li ima nešto gore nego kada zateknete svoje dete kako nepomično leži u krevetu - rekla je Marina.

1/5 Vidi galeriju Marina Tucaković Foto: Printscreen/Youtube/City, Dragana Udovičić, Luka šarac

"Nisam želela da vidim rezultate obdukcije"

Marina je svojevremeno, takođe, istakla da nikada nije želela da zna uzrok smrti svog sina:

- Nisam želela da vidim rezultate obdukcije. Šta mi to znači? Da li je to bilo srce, da li je nešto uzeo... Kakve to veze ima. To mi nije bitno. Sa tom decom bila sam 24 sata. Imali su sve, vodila sam računa, ali eto, društvo ih je povuklo... Ako je neko bio uz tu decu, posebno uz Miloša u tim situacijama, onda sam to bila ja. Posle njegove smrti nisam radila nekoliko meseci. Imala sam podršku, muzika mi je bila u krvi i ja sam to morala... - izjavila je Tucakovićeva svojevremeno za domaće medije.

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