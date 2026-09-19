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Ana Ivanović i Sandi Cenov oduševili su pratioce zajedničkom fotografijom na Instagramu, uz poruku koja intrigira.

Hrvatski pevač Sandi Cenov poznat je po tome što voli putovanja i druženja, a najnovijom objavom na Instagramu iznenadio je i obradovao svoje pratioce.

Foto: Preent Screen

Naime, Sandi je na Instagram storiju podelio fotografiju na kojoj pozira u društvu naše nekadašnje teniserke Ane Ivanović, koja važi za jednu od najuspešnijih i najpoznatijih sportistkinja sa ovih prostora.

Posvetio joj ove reči uz sliku

1/5 Vidi galeriju Ana Ivanović Foto: PrintscreenInstagram

Na fotografiji, nastaloj u opuštenoj atmosferi jedne svečane večere na otvorenom, oboje nisu skidali osmeh s lica. Bivša teniska zvezda zablistala je u elegantnoj crnoj haljini sa šljokicama, dok se muzičar odlučio za klasičnu eleganciju – crno odelo i belu raskopčanu košulju.

Sandi je uz objavu označio Anu i podelio upečatljivu poruku: "Lutajući svetom sretneš baš zanimljive ljude..."

Bio lud za poznatom voditeljkom

Podsetimo, Sandi Ćenov bio je jedan od najpopularnijih pevača s hrvatskih prostora. Nakon hitova "Malena", "E, da mi je", "Da mogu biti njen" i mnogih drugih pesama, Sandi se povukao iz medija.

Pevača su mediji nakon mnogo godina imali prilike da sretnu u Beogradu na konferenciji u susret fesitvalu "Beogradsko proleće", a on je otrkio gde je i šta radi sve ove godine.

- Ja ću reći da ja u Hrvatskoj radim svakog vikenda, snimam sada nove pesme da bi me eto opet region upoznao i zavoleo kao nekada. Uželeo sam se svega ovoga. Evo me ovde, i taj neki moj povratak biće upravo na ovom festivalu - rekao je Ćenov za Svetski radio, a onda je prokomentarisao i današnji stil muzike

- Primetio sam da više nema emocija, nema romatike. Zaljubljivanja, patnje, današnje pesme taj trep je odraz današnnjih klinaca gde je strašno bitna lova i imidž. U moje vreme je vredela samo pesma. A i danas je marketing mnogo bitniji nego pesma. Ako ti nešto izreklamiraš to postaje, tako kako sad kažu viralno i ti si dobio pažnju i to je to.