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Postoje pesme koje se slušaju celom dušom. Pesme koje već prvim stihovima probude najdublje emocije, vrate uspomene i podsete na neka prošla vremena. Jedna od njih je i stara narodna pesma „Ima dana“, često izvođena i pod nazivom „Ima dana kada ruže cvatu“, koju je Toma Zdravković neizmerno voleo i gotovo uvek naručivao tokom svojih kafanskih noći.

1/9 Vidi galeriju Toma Zdravković Foto: Printscreen Youtube - Jugoton, Printscreen/Youtube, Printscreen/Nekapesmakaže

U njenim stihovima pronalazio je onu istu boemsku setu, tugu i merak koji su obeležili njegov život i stvaralaštvo. Bila je to pesma koja je govorila jezikom njegove duše – jednostavno, iskreno i bolno, baš kao što su govorile i njegove najlepše numere. Kada bi se u kafani začuli njeni prvi taktovi, sve bi na trenutak utihnulo, a Toma bi je slušao i pevao onako kako je jedino on umeo – bez glume i zadrške, srcem i čitavim svojim bićem.

Svaki stih nosio je deo njegovog života

Najveći estradni boem nije pevao samo glasom. Svaki stih nosio je deo njegovog života, njegovih ljubavi, rastanaka, lutanja i neprolazne tuge. Zbog toga su ljudi u njegovim pesmama prepoznavali sebe, svoje neostvarene ljubavi i trenutke koje nikada nisu uspeli da zaborave. Toma nije bio samo pevač – bio je glas svih onih koji su voleli, patili i tražili utehu uz muziku i čašu u kafani.

Iako je prošlo tri i po decenije od njegovog odlaska, njegove pesme i danas žive istim intenzitetom. Pevaju ih nove generacije, čuju se na porodičnim okupljanjima i u kafanama, a gotovo da ne postoji čovek koji u njima nije pronašao makar deo svoje životne priče.

Veliki koncert u organizaciji njegove porodice

Upravo će se takve pesme, uspomene i emocije ponovo probuditi 30. septembra, na dan kada se navršava tačno 35 godina od smrti Tome Zdravkovića. Tim povodom, u beogradskom Sava Centru biće održan veliki koncert u organizaciji njegove porodice, kao omaž čoveku koji je zauvek promenio domaću muzičku scenu.

Foto: Promo

Neka od najvećih imena naše estradne scene izvešće pesme koje su obeležile njegovu karijeru i život, podsećajući publiku na neponovljivog umetnika čiji glas ni posle 35 godina nije utihnuo. Svaka izvedena pesma biće još jedno sećanje, još jedna priča i još jedan dokaz da istinska umetnost ne poznaje vreme.

Biće to veče ispunjeno najdubljim emocijama veče sećanja, tuge, ljubavi i najlepših melodija. Veče u kojem će Sava Centrom ponovo odjekivati stihovi uz koje su generacije volele, plakale i pronalazile utehu.

Jer boemi odlaze, ali njihove priče i pesme ostaju zauvek. A Toma Zdravković, najveći među njima, nastavlja da živi kroz svaku notu,svaki stih i svaku suzu koju njegove pesme i danas izmame.

Za koncert vlada veliko interesovanje, a karte možete kupiti na linku:

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