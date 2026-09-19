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Nakon više od decenije zajedničkog života, Dado Polumenta i njegova supruga Ivona Polumenta prave svadbu naredne godine.

Naime, Dado i Ivona su isprva planirali veliko slavlje ove godine, ali su zbog Ivonine trudnoće odlučili da sve pomere. U međuvremenu, porodica je postala bogatija za još jednog člana, a dolazak sina dodatno je promenio prvobitne planove.

1/6 Vidi galeriju Dado Polumenta Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Printscreen

Posebno emotivan trenutak za Dada i Ivonu očekuje se 2027. godine, kada će njihov naslednik proslaviti prvi rođendan. Tim povodom planiraju veliko porodično slavlje, kojim će na simboličan način zaokružiti jednu važnu životnu etapu.

Njihova ljubavna priča traje više od 11 godina, a Dado je ranije iskreno govorio o njihovim počecima. Upoznali su se tokom snimanja spota, a susret koji je u prvi mah bio vezan za posao ubrzo je prerastao u ljubav i postao početak njihove zajedničke priče.

Dado je jednom prilikom ispričao da je Ivonu primetio odmah i da ga je privukla njena posebnost, dok je ona otkrila da u početku nije verovala da će se između njih razviti ozbiljna emocija. Bila je veoma mlada, imala je svoje planove i nije očekivala da će joj upravo susret sa Dadom promeniti život.

1/5 Vidi galeriju Ivona i Dado Polumenta Foto: Printscreen Instagram

- Ne smem da se zaljubim u njega - prisetila se Ivona svojih tadašnjih misli i objasnila da joj se Dado u tom momentu nije uklapao u sliku života koju je imala u glavi. Međutim, emocije su bile jače od planova.

Dobili prinovu

Porodica Polumenta je 2026. godine dobila još jednog člana. Ivona je u junu rodila sina, a Dado nije krio sreću zbog dolaska naslednika. Par već ima dve ćerke, pa je rođenje dečaka za njih predstavljalo posebno emotivan trenutak.

Kurir.rs / blic

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