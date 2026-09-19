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Nastup Marka Perkovića Tompsona u Nemačkoj ponovo je izazvao reakcije političkih organizacija. Zastupnički klub Levice u gradskoj skupštini Frankfurta ponovo je zatražio da se otkaže koncert hrvatskog pevača, koji je zakazan za 13. novembar u dvorani Jahrhunderthalle.

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Kao jedan od razloga navode njegov prethodni nastup u Vukovaru, za koji tvrde da je tokom njega "veličao fašistički ustaški režim".

- Koncertom u Vukovaru su stvorene nove činjenice: Tompson je lično izrekao 'za dom' na što mu je publika uzvratila 'spremni' - objašnjava se u zahtevu Levice.

Reagovala je i Meler-Vuercbah, koja je istakla da bi organizatori trebalo još jednom da razmotre da li je održavanje koncerta u skladu sa vrednostima koje zastupa sama dvorana.

- Koncert u Vukovaru je pokazao da se ne radi samo o listi pesama. Ko i dalje istraje na koncertu mora biti spreman objasniti kako ove slike pristaju uz vlastite kritererijume objekta Jarhunderthale koji se poziva na raznolikost, svesnost i isključivanje svakog oblika radikalne propagande - zaključila je Meler-Vuercbah, a prenosi Hina.hr.

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Traže novo preispitivanje odluke

Levica sada zahteva da Jahrhunderthalle ponovo razmotri odluku o održavanju koncerta i da događaj bude otkazan.

Budući da je reč o privatnom objektu, iz dvorane su ranije saopštili da uoči događaja proveravaju postoje li konkretni pravni ili bezbednosni razlozi zbog kojih bi koncert trebalo otkazati. Kako su tada naveli, takva saznanja nisu imali.

Tompsonov koncert u Frankfurtu već je ranije izazvao političke polemike. Za otkazivanje nastupa zalagali su se i Zeleni, dok je lokalni CDU u početku događaj ocenio kao "potpuno pogrešnim signalom", pozivajući se na ranije dokumentovane kritike povezane sa nacionalističkom i fašističkom simbolikom na Tompsonovim nastupima.

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