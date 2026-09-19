Slušaj vest

Katarina Grujić sa samo 34 godine može se pohvaliti ozbiljnom imovinskom kartom. Osim stana u luksuznom naselju u Beogradu, gde živi sa ćerkom i suprugom, pevačica poseduje i vilu u Crnoj Gori, kao i nekoliko apartmana u Kolašinu.

Stan u kom živi sa suprugom Markom Gobeljićemvredi čak 400.000 evra, a za opremanje je angažovala tim stručnjaka kako bi sve izgledalo po njenoj meri.

1/4 Vidi galeriju Marko Gobeljić i Kaća Grujić Foto: ATA images

Kuća u Budvi: Poklon od oca

Luksuznu nekretninu u Budvi, Katarina je na poklon dobila od oca. U pitanju je vila sa dvorištem i bazenom, u kojoj pevačica boravi tokom cele letnje sezone:

Za razliku od mnogih koleginica koje budu smeštene u hotelima, ona uživa u sopstvenoj vili na moru, koja, inače, vredi nekoliko miliona evra.

- Pre bih rekla da je srećnik moj tata koji je ovo napravio, pa tek onda ja koja sam nasledila. Mislim da je normalno da roditelji čine sve za svoju decu, ukoliko imaju mogućnosti. Tako ću i ja za svoju Katju - istakla je Katarina za domaće medije.

1/7 Vidi galeriju Katarina Grujić Foto: Kurir, Kurir, Damir Dervišagić

Na njenoj imovinskoj karti nalaze se i apartmani u Kolašinu, od kojih je napravila unosan biznis.

Reč je o apartmanima sa velikim dvorištem, a nalaze se u samom srcu prirode i pevačica ih je adaptirala za iznajmljivanje.

Inače, jednom prilikom Kaća je progovorila o tome:

- Bila je to najvećim delom ideja moje rođene sestre, a ja sam odlučila da u tome učestvujemo zajedno. Naš otac je iz Kolašina, tako smo došle na ideju da napravimo vikendice - pričala je za Grand i dodala:

- Unutrašnjost je uređena u modernom stilu, ali smo ostavili i neke starinske detalje. Na zidine naše kuće je dograđen drveni deo kuće. Unutrašnjost je moderna, imamo saune, nekoliko soba za spavanje – rekla je Grujićeva.

1/5 Vidi galeriju Katarina Foto: Print Screen

BONUS video: