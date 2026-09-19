STAN U BEOGRADU, VILA U CRNOJ GORI, APARTMANI: Pevačica živi u nekretnini od 400.000 evra, a kuća na moru vredi MILIONE
- Katarina Grujić živi u stanu u luksuznom beogradskom naselju, koji vredi oko 400.000 evra i uređen je po njenoj meri.
- Pevačica poseduje i nekoliko apartmena u Kolašinu, vilu u Budvi, koju je dobila od oca, a procenjuje se da vredi nekoliko miliona evra.
Katarina Grujić sa samo 34 godine može se pohvaliti ozbiljnom imovinskom kartom. Osim stana u luksuznom naselju u Beogradu, gde živi sa ćerkom i suprugom, pevačica poseduje i vilu u Crnoj Gori, kao i nekoliko apartmana u Kolašinu.
Stan u kom živi sa suprugom Markom Gobeljićemvredi čak 400.000 evra, a za opremanje je angažovala tim stručnjaka kako bi sve izgledalo po njenoj meri.
Kuća u Budvi: Poklon od oca
Luksuznu nekretninu u Budvi, Katarina je na poklon dobila od oca. U pitanju je vila sa dvorištem i bazenom, u kojoj pevačica boravi tokom cele letnje sezone:
Za razliku od mnogih koleginica koje budu smeštene u hotelima, ona uživa u sopstvenoj vili na moru, koja, inače, vredi nekoliko miliona evra.
- Pre bih rekla da je srećnik moj tata koji je ovo napravio, pa tek onda ja koja sam nasledila. Mislim da je normalno da roditelji čine sve za svoju decu, ukoliko imaju mogućnosti. Tako ću i ja za svoju Katju - istakla je Katarina za domaće medije.
Na njenoj imovinskoj karti nalaze se i apartmani u Kolašinu, od kojih je napravila unosan biznis.
Reč je o apartmanima sa velikim dvorištem, a nalaze se u samom srcu prirode i pevačica ih je adaptirala za iznajmljivanje.
Inače, jednom prilikom Kaća je progovorila o tome:
- Bila je to najvećim delom ideja moje rođene sestre, a ja sam odlučila da u tome učestvujemo zajedno. Naš otac je iz Kolašina, tako smo došle na ideju da napravimo vikendice - pričala je za Grand i dodala:
- Unutrašnjost je uređena u modernom stilu, ali smo ostavili i neke starinske detalje. Na zidine naše kuće je dograđen drveni deo kuće. Unutrašnjost je moderna, imamo saune, nekoliko soba za spavanje – rekla je Grujićeva.
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