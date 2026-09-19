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Kada je preminula Marina Tucaković, tog 19. septembra 2021. godine, ostala je upamćena kao žena koja je iza sebe ostavila najlepše stihove, a mnogi ljudi iz javnog sveta ispratili su je tada na večni počinak.

Sada, pet godina kasnije, na Novom groblju u Beogradu osvanula je tužna scena - bliski ljudi su stigli da odaju čast i pomen Tucakovićevoj, legendarnom tekstopiscu, ali za razliku od dana kada je sahranjena, danas se nije pojavilo mnogo poznatih imena. Uprkos tome, Marina će zauvek živeti kroz svaki stih koji je napisala, a koji će, sasvim sigurno, nastaviti da odzvanja i kroz glasove novih generacija koje tek dolaze.

1/7 Vidi galeriju Pet godina od smrti Marine Tucaković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Među prvima koji su danas stigli na groblje bili su njen suprug Aleksandar Radulović Futa, u pratnji Marinine kume i nekolicine prijatelja. Od poznatih lica, mogli smo da vidimo jedino Danijela Pavlovića i šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.

Boki 13 nije krio tugu i emocije, ističući koliko je bio vezan za Marinu Tucaković, koja mu je u najtežim trenucima života pružila ruku prijateljstva, razumevanja i iskrenu podršku.

Nesuglasice pale u drugi plan

Iako su se Futa i Boki 13 nedavno našli u centru pažnje javnosti zbog verbalnog sukoba, u susretu na večnom počivalištu Marine Tucaković sve nesuglasice pale su u drugi plan. Boki je na grob čuvene hitmejkerke došao sa buketom belih cvetova, a emotivan susret sa Futom završen je srdačnim zagrljajem.

Inače, ovako je izgledala sahrana Marine Tucaković pre pet godina:

1/9 Vidi galeriju SAHRANJENA MARINA TUCAKOVIĆ PORED SINA MILOŠA: Porodica i prijatelji kroz JECAJE se oprostili od nje, ispunili joj poslednju ŽELJU Foto: Kurir

Bio je to trenutak u kojem su tuga, sećanje i poštovanje prema Marini nadjačali sve ranije razmirice. Mnogi su prokomentarisali da je Marina, koja je za života često mirila ljude i spajala one koji su bili u sukobu, čak i sa svog večnog počivališta uspela da ponovo približi ljude i zakopa ratne sekire.

Sukob Fute i Bokija 13: Otkrio detalje sa sahrane Marine Tucaković

Podsetimo, Boki 13, otvoreno je govorio o jednoj od najtežih tema iz svog života. Gostujući u svom podkastu, prisetio se Marine Tucaković, sa kojom je bio blizak i družio se sve do njene smrti 2021. godine.

Govoreći o sahrani čuvene tekstopiskinje, koja je održana na Novom groblju, Boki 13 otkrio je detalje o događajima koji su usledili nakon njenog ispraćaja. Posebnu pažnju privukla je reakcija Marinog sina, Milana Radulovića Laće, na pojavljivanje Cece Ražnatović.

Ceca, koja je godinama sarađivala sa Marinom, svojim dolaskom na sahranu izazvala je burnu reakciju Laće. Boki 13 je potom izneo svoju verziju događaja i otkrio šta je, prema njegovim rečima, stajalo u pozadini njihovog sukoba.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Laća nije dao da Ceca prisustvuje Marininom pomenu. Kada je Marina bila bolesna i kada joj je bio najpotrebniji novac za lečenje jer su to bile ozbiljne terapije koje su koštale mnogo. Ceca nijednom nije pitala da li joj trebaju pare za lečenje, da li treba jedan dinar, evo… bez da iko zna. Marina je bukvalno dala Ceci muzički i estradni identitet. Davao sam i plaćao šta treba - istakao je Boki i dodao:

- Ceca je donela samo bolnički krevet, koji je obezbedila i koji je Marina postavila u svoj dnevni boravak. Ono što sam saznao pre nekoliko meseci, od jedne zajedničke prijateljice, kada sam bio kod Marine na pomenu, jeste to da je Ceca tražila da joj se taj bolnički krevet vrati nazad nakon njene smrti. Na pomen, inače, nije ni došla, niti je ispoštovala - bio je iskren makedonski šoumen.

Laća burno reagovao

Podsetimo, kada je povorka stigla do groba, sin Marine Tucaković, Milan Laća Radulović obratio se Svetlani Ceci Ražnatović, Saši Matiću i Milanu Kaliniću i navodno im zabranio da priđu grobu.

Kasnije, godinu dana nakon Marinine smrti, stigla je tragična vest iz Izraela - Laća je pronađen mrtav, a nekoliko dana kasnije sahranjen je pokraj majke.

Futa demantovao navode

Aleksandar Radulović Futa oglasio se svojevremeno povodom navoda o odnosu njegove pokojne supruge Marine i Svetlane Cece Ražnatović, te otkrio šta se, prema njegovim rečima, zaista dešavalo između njih.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Radulović Futa i Boki 13 Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Kurir, Printscreen/TV Pink, Beta/Branislav Božić

U emisiji Bokija 13 izneti su navodi da je Ceca svojevremeno obezbedila bolnički krevet za Marinu, kojoj je u tom periodu bio neophodan. Međutim, nakon Marinine smrti, navodno je zatraženo da se krevet vrati.

- Tačno tako, a ja sam taj bolnički krevet poklonio bolnici Dragiša Mišović, nakon Marinine smrti. To je cela istina i da više ne vrtimo ukrug te gluposti - rekao je Futa jednom prilikom za Mondo.

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