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Voditeljka TV Pink Dea Đurđević danas će pred Bogom izgovoriti sudbonosno "da" svom partneru Lazaru, sa kojim je nedavno dobila ćerku Iris.

Par je na crkveno venčanje kasnio, odnosno, stigao neposredno pred sam početak ceremonije, pa su pred okupljenim medijima nakratko pozirali. Dea je tom prilikom privukla veliku pažnju svojim izgledom - za veliki dan nadogradila je kosu, dok je njena raskošna venčanica bila ukrašena brojnim kristalima.

1/13 Vidi galeriju Venčanje Dee Đurđević Foto: Marko Kranjc

Poseban detalj bio je i njen buket. Umesto klasičnog bidermajera, voditeljka je nosila neobičnu torbicu napravljenu od prirodnog cveća. Lazar se odlučio za elegantno bež odelo, a mladenci nisu skidali osmehe sa lica.

Njihovom posebnom danu prisustvuje i njihova dvomesečna ćerka Iris.

Ljubavna priča Dee i Lazara

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram

Dea i Lazar poznaju se još iz srednjoškolskih dana, ali ih je život kasnije odveo na različite strane. Sudbinski susret usledio je nakon čak 15 godina, kada su ponovo stupili u kontakt. Njihov ponovni susret prerastao je u ljubav, a danas su svoju priču krunisali crkvenim venčanjem.

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