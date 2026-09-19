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Voditeljka Dea Đurđević udala se za svog izabranika Lazara, a nakon građanskog venčanja koje su obavili početkom godine, njih dvoje sada su se jedno drugom zakleli na večnu ljubav i pred Bogom.

Dea i Lazar venčali su se u Hramu Svetog Save, gde su u prisustvu porodice i najbližih prijatelja izgovorili sudbonosno "da". Od samog dolaska bilo je jasno koliko su srećni, a osmesi nisu silazili sa njihovih lica.

"Gledamo da ispoštujemo sve običaje"

- Hvala što ste došli i što nas uvek ispoštujete uvek. Idemo sada da uživamo sa našom Iris. Odličan je osećaj, tu sam gde pripadam. Venčanicu mi je radila drugarica, do osam sati uveče sinoć je rađena, dobro je na kraju ispalo.Gledamo da ispoštujemo sve običaje. Posebna čar je bila to što je ćerkica bila sa nama. Sve je bilo emotivno - rekla je Dea okupkljenim medijskim ekipama.

1/13 Vidi galeriju Venčanje Dee Đurđević Foto: Marko Kranjc

Dea je za ovaj poseban dan odabrala raskošnu belu venčanicu, dok je umesto klasičnog bidermajera nosila torbu ukrašenu belim orhidejama. Lazar se odlučio za elegantno bež odelo, koje je upotpunio plavom košuljom i teget kravatom.

Posebno emotivan trenutak bio je dolazak Deinih najbližih. Uz nju su bile majka, ćerka i baka, koja nije uspela da sakrije emocije. Ipak, posebnu pažnju privukla je mala Iris, koja je bila jedna od glavnih zvezda ovog važnog dana.

Dea i Lazar svoju ljubav proslaviće i velikim svadbenim veseljem u jednom od beogradskih restorana, gde su okupili porodicu, prijatelje i brojne drage ljude.

Ljubav koja je počela još u srednjoj školi

Dea i Lazar poznaju se još iz školskih dana, ali ih je život ponovo spojio nakon čak 15 godina. Taj susret promenio je njihove živote i označio početak ljubavne priče koja je danas krunisana brakom.

Za razliku od Dee, Lazar svoj privatni život čuva daleko od javnosti. Voditeljka poštuje njegovu odluku da se ne eksponira i trudi se da njihovu intimu sačuva od radoznalih pogleda javnosti.

1/6 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram

Građansko venčanje obavili su 22. februara ove godine, kada je Dea već bila trudna sa njihovom ćerkom Iris, a sada su svoju ljubav krunisali i crkvenim venčanjem.

- Moj partner je totalno iz druge sfere, ne bavi se istim poslom i iskreno prija mi to jer kod kuće ne pričamo o poslu, imamo neke druge teme. Mi se znamo već 20 godina, od srednje škole, tako da sve me razume. Za sada mislim da je najbolje kada se iz prijateljstva rodi ljubav jer nemaš tu vrstu upoznavanja i učenja navika, tu se sve zna - sa osmehom na licu je rekla Dea.

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