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Olja Karleuša poslednjih meseci privlači pažnju svojim izgledom, a da je došlo do velike promene u njenoj figuri, najbolje se da primetiti kada se pojavi u opuštenom izdanju, daleko od reflektora i scenske garderobe.

Naš paparaco uslikao je Olju u jutarnjim časovima, tokom lagane šetnje Beogradom, kada je očigledno krenula da završi nekoliko obaveza po gradu. Iako je bila potpuno prirodna i bez trunke šminke, pevačica je izgledala veoma lepo i negovano.

Drastično smršala

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste njena drastično promenjena figura. Olja je evidentno smršala, a gubitak kilograma bio je naročito uočljiv upravo tokom ove šetnje. Pevačica se odlučila za jednostavan, ali efektan stajling - obukla je helanke i beli sako, koji je dodatno naglasio njenu figuru i obline.

Iako je bila u potpuno opuštenom izdanju, Olja je i ovog puta pokazala da joj za dobar izgled nisu potrebni ni glamurozna toaleta ni profesionalna šminka, već zdrav način života. U jednostavnoj kombinaciji prošetala je ulicama prestonice, a paparaco objektiv zabeležio je svaki detalj njene transformacije.

1/4 Vidi galeriju Paparaco Olja Karleuša Foto: Kurir

Njen recept za gubitak kilograma

Olja je nedavno i govorila o tome koliko je daleko išla u isprobavanju različitih trendova u ishrani, sve dok nije pronašla formulu koja njoj lično odgovara.

- Što se tiče dijete, sve sam probala osim droge. Više ne znam šta je neko smislio, doveo u Srbiju, inovativno, ovakvo, onakvo, probala sam apsolutno sve, dok mi nije došla rečenica: "Moraš da pronađeš svoj model." Nekome je to da ne jede slatko, nekome da ne jede posle pet, neko da ne jede belo brašno, šećer. Moj model je da ne jedem posle pet i beli hleb sam zamenila integralnim i to je to - jasna je bila Olja.