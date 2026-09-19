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Marina Tucaković ispraćena je na večni počinak pre pet godina, kada su mnoga poznata imena poslala poslednji pozdrav jednoj od najvećih tekstopiskinja na našim prostorima.

Za razliku od 19. septembra 2021. godine, kada je tragična vest okupila mnogobrojne pevače sa kojima je Marina blisko sarađivala, ovog 19. septembra su mnogi iz sveta poznatih izostali na Novom groblju u Beogradu. Osim supruga Aleksandra Radulovića Fute, od poznatih lica, mogli smo da vidimo jedino Danijela Pavlovića i šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.

1/7 Vidi galeriju Pet godina od smrti Marine Tucaković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Upravo je Boki 13 govorio o svom razočaranju zbog toga što se na pedogodišnjici pomena nije pojavila većina pevača kojima je Marina za života stvorila vanvremenske hitove:

"Kad se daju izjave pred kamerama, svi govore kako im Marina nedostaje"

-Došao sam iz Skoplja, a svi ovi ljudi žive tu, na minut od groblja. Kad se daju izjave pred kamerama, svi govore kako im Marina nedostaje, a danas ih nema. To je veliko licemerje i sramota. Gde je Ana Nikolić, koja joj je bila mezimica? Gde su ostali? - poručio je Jovanovski za "Alo!", a potom objasnio da bi pop diva Jelena Karleuša došla na Marinino groblje da je u dobrim odnosima sa Futom:

- Prošle godine je poslala cveće - dodao je Boki.

"Mi smo porodica"

Boki se, zatim, osvrnuo i na svoj odnos sa Aleksandrom Radulovićem Futom, jasno demantujući sve spekulacije o navodnim netrpeljivostima i skorašnjim medijskim trzavicama.

- Ja i Futa u svađi? Nikada u životu. Mi smo porodica, tu ne postoji nikakav problem. Ni stotinu Ceca ne može mene da posvađa sa Futom - jasno je stavio do znanja Jovanovski.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Na kraju, Boki je podelio svoje sećanje na prijateljicu, ne skrivajući tugu:

- Kada pogledate onaj grob, majka sa oba sina, sa Milošem i Laćom, to je jezivo i pretužno. Marina je bila najpozitivnija žena koja nikada nije delila ljude, izuzetno intuitivna, žena koja je poznavala ljudsku bit i mogla hit da napravi za tren - sa setom je zaključio on za pomenuti medij.

1/5 Vidi galeriju Marina Tucaković Foto: Printscreen/Youtube/City, Dragana Udovičić, Luka šarac

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