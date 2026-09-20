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Ognjen Vranješ ponovo je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama nakon što je na svom Instagram storiju objavio snimak nastao tokom lova. Bosanski fudbaler podelio je prizor iz šume na kojem se vidi mrtva srna dok njegov pas prilazi životinji, laje i grize je.

Snimak je kod pojedinih korisnika izazvao negativne reakcije, pa su se u komentarima mogli videti tužni emotikoni, ali i pitanja upućena Vranješu zbog čega je odlučio da ovakav prizor podeli javno.

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Krvava životinja ležala je na zemlji dok je pas nastavljao da je grize, što je posebno uznemirilo deo javnosti.

Ovo nije prvi put da Vranješ putem društvenih mreža objavljuje sadržaj iz lova. Prvi put je sliku ovakvog sadržaja objavio pre četiri godine, gde je ponosno pozirao s puškom u vojničkom odelu a mrtva srna je ležala ispred njega. Pre dve godine takođe je privukao pažnju fotografijom iz šume na kojoj je pozirao s puškom pored mrtve životinje. I tada je njegov potez izazvao brojne reakcije, a pojedini mediji pisali su da životinje ubija iz zabave.

Vranješ je u prethodnom periodu ponovo dospeo u centar pažnje i zbog privatnog života. Kako je Kurir juče pisao, fudbaler je otkazao venčanje sa svojom partnerkom Marijom, inače Legijinom svastikom, nakon što su uoči same ceremonije naišli na probleme koje nisu uspeli da prevaziđu.

1/5 Vidi galeriju Ognjen Vranješ objavio video mrtve životinje Foto: Printscrean, Profimedia

Iako je sve bilo planirano i gosti su već bili obavešteni o veselju, situacija se promenila neposredno pred zakazani datum. Umesto okupljanja porodice i najbližih prijatelja i proslave njihovog braka, zvanice su dobile informaciju da se svadba ipak otkazuje.

Prema podacima do kojih smo došli, odluka nije doneta olako budući da je ceremonija bila planirana mesecima i da je trebalo da okupi upravo najuži krug ljudi. Ipak, problemi koji su se pojavili između para pred samo veselje očigledno su bili dovoljno ozbiljni da planirana proslava bude odložena.

- Naišli su na situaciju koju u tom trenutku nisu uspeli da reše, pa su svim pozvanim zvanicama javili da se veselje otkazuje. Njihov odnos je stabilan, zajedno su, vole se... Dušebrižnici ne treba da se sekiraju, ali od svadbe zasad neće biti ništa. Njima papir ne znači ništa. Prijatelji su ih razumeli i podržali njihovu odluku. Ta ceremonija je bila planirala za najuži krug ljudi i svi su uz njih, a veselja će biti - priča izvor blizak paru za Kurir.

Privatni problemi

Vranješ svoj privatni život poslednjih godina uglavnom drži van fokusa javnosti. Posvećen je privatnom biznisu, lovu na životinje i porodici. Pozvali smo ga za komentar, te je kratko rekao:

- Ima važnijih stvari od ove teme. Hvala vama na pozivu - bio je kratak Vranješ.

Podsetimo, Kurir je početkom 2024. prvi objavio vest da su Ognjen i Marija u ljubavi. Njih dvoje su tada već nekoliko meseci bili zajedno, a da ljubav cveta, potvrdila je upravo Legijina lepša polovina, koja se fotografisala sa sportistom i svojom sestrom i taj zajednički trenutak podelila na društvenim mrežama. To je jedina njihova zajednička fotografija koja je osvanula u javnosti. Ona je tagovala fudbalera, koji je takođe podelio post na svom profilu i, uz srca, napisao da je u pitanju porodični trenutak:

- Familija - napisao je Vranješ i dodao dva velika emotikona u obliku roze srca.

Ova fotografija je nastala u Beogradu na dočeku Nove 2024. godine, koji su zajedno proveli. To je ujedno i prvi put da je iskusni štoper nakon razvoda od supruge Danijele pokazao javno svoju partnerku, s kojom uskoro planira i da zasnuje porodicu.