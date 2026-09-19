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Posle razvoda, Ela Dvornik je dobila zajedničko starateljstvo nad ćerkama, a deca su ostala da žive sa ocem. Međutim, ovog puta je njena majka Danijela na svom nalogu na Instagramu istakla da je Ela sada dobila starateljstvo nad ćerkama, kao i da će devojčice nadalje živeti sa njom.

1/5 Vidi galeriju Ela Dvornik Foto: Printscreen/Instagram

Ela Dvornik i njen 13 godina stariji suprug Čarls Pirs stavili su tačku na svoj brak 2022. godine, nakon čega je Ela otvoreno govorila o životu koji je usledio nakon razvoda.

Ona je svojevremeno na Instagramu podelila detalje iz privatnog života i otkrila da njene ćerke privremeno žive sa ocem, dok ona ne pronađe odgovarajuće rešenje za stanovanje, budući da je u tom periodu bila podstanar.

- Bravo, pravo u stvar. Ne žive sa mnom. Delimo starateljstvo (za sada). Ali sudija je naredio da devojčice žive sa svojim tatom u našoj porodičnoj kući u Istri kao privremenu meru. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu - navela je ona tada.

"Trajalo je sve to i previše"

Sada se oglasila i njena majka Danijela Dvornik na Instagramu i tom prilikom istakla de se devojčice vraćaju kod mame:

Foto: Printscreen Instagram

- Uglavnom, da ne stavljam službeni dokument, Ella je konačno dobila sudsko rešenje da deca idu mami u Zagreb. I sad je to konačno. Deca su srećna s tom odlukom i mi smo, naravno. Trajalo je sve to i previše, trebalo je živaca, strpljenja i vremena za ovakav ishod - zaključila je Danijela u svom obraćanju na Instagramu.

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